Билан взял кота из приюта в Донецке и назвал Шахтером

Об этом сообщил Shot.

Здесь он побывал в Республиканском травматологическом центре. Певец пообщался с детьми и вручил подарки. В горловский детский центр звезда эстрады передал кондиционеры.

Кроме того, Билан посетил и приюты для бездомных животных. Одному из них он пожертвовал три миллиона рублей, а в другом познакомился с черным котом. Он настолько ему понравился, что певец решил забрать его к себе домой. Четверолапого он назвал символично - Шахтером.



