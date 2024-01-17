Билан взял кота из приюта в Донецке и назвал Шахтером
Популярный российский певец Дима Билан посетил Донецкую Народную Республику с гуманитарной миссией.
Об этом сообщил Shot.
Здесь он побывал в Республиканском травматологическом центре. Певец пообщался с детьми и вручил подарки. В горловский детский центр звезда эстрады передал кондиционеры.
Кроме того, Билан посетил и приюты для бездомных животных. Одному из них он пожертвовал три миллиона рублей, а в другом познакомился с черным котом. Он настолько ему понравился, что певец решил забрать его к себе домой. Четверолапого он назвал символично - Шахтером.