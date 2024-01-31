Американка выиграла миллион долларов в лотерею

Еще в конце 2023 года «Лотерея Миссисипи» анонсировала особый розыгрыш Jackson game. Его главный приз составлял миллион долларов.

В начале этой недели американка зашла в киоск с лотерейными билетами в городе Тупело. Она собиралась купить несколько билетов Cash Pop, которые брала регулярно. Однако женщина в очереди перед ней приобрела Jackson game. Жительница США решила рискнуть и купила такие же.

Уже дома она стерла защитный слой и обнаружила, что выиграла миллион долларов.



