31 января 2024, 14:06

Американка выиграла миллион долларов в лотерею

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Жительница США выиграла в лотерее миллион долларов. Информацию об этом сообщил WJTV.

Еще в конце 2023 года «Лотерея Миссисипи» анонсировала особый розыгрыш Jackson game. Его главный приз составлял миллион долларов.

В начале этой недели американка зашла в киоск с лотерейными билетами в городе Тупело. Она собиралась купить несколько билетов Cash Pop, которые брала регулярно. Однако женщина в очереди перед ней приобрела Jackson game. Жительница США решила рискнуть и купила такие же.

Уже дома она стерла защитный слой и обнаружила, что выиграла миллион долларов.


31 января 2024, 13:44
Компания Маска впервые вживила в мозг человека имплант
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Первому в истории человеку вживили в головной мозг имплант Neuralink. Процедура прошла успешно, сообщил американский бизнесмен Илон Маск в соцсети Х.

"Первый человек вчера получил имплант от Neuralink и хорошо восстанавливается", - написал бизнесмен.

Первые данные, по его словам, уже показывают хорошие результаты. Новое устройство должно дать возможность человеку управлять смартфоном или компьютером при помощи силы мысли. В первую очередь Neuralink создавали для людей с ограниченными возможностями.

Согласно заявлениям Маска, такие имплантаты помогут устранить последствия травм головного и спинного мозга. Таким образом у парализованных людей появится шанс снова двигаться.


30 января 2024, 14:12
Суд ограничил Алена Делона в дееспособности
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Французского актера Алена Делона ограничили в дееспособности. Решение в отношении 88-летнего артиста принял суд, сообщил телеканал BFMTV.

Актеру оставили возможность совершать самостоятельные действия с оговоркой. По решению суда Делон не сможет совершать сделки по продаже недвижимости. Ответственность за это возложили на специально назначенного судом представителя. Он должен будет помогать актеру с медобслуживанием и вызовом врачей.

Адвокат дочери Делона Франк Бертон назвал вынесенный вердикт очень радостным. Близкие актера сделали его состояние здоровья предметом для разбирательств.


30 января 2024, 13:59
Пугачева не восстановит статус в случае возвращения в РФ — Михалков
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Примадонне российской эстрады Алле Пугачевой будет крайне сложно вернуть свое место в случае возвращения на родину. Об этом режиссер Никита Михалков заявил ТАСС.

По его мнению, Пугачева уже не сможет получить прежний статус. Все это связано с ее недавними действиями, напомнил он.

"То же место, которое она занимала, она не займет никогда. Если она будет продолжать жить в стране Рублевка или в стране Жуковка или в стране Барвиха, то там все будет так, как и было", - заметил он.

Михалков отметил, что готов продолжить работу с артистами, которые вернулись в Россию при одном условии. Он должен убедиться в том, что они полностью переосмыслили ситуацию. Без уважения к человеку работать крайне сложно, подчеркнул он.


29 января 2024, 13:59
Французские фермеры начали готовиться к блокаде Парижа
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Французские фермеры, которые недовольны политикой правительства, готовятся к блокаде Парижа. Об этом написала газета Figaro.

"Французская столица будет заблокирована с 14:00 понедельника, после того как несколько профсоюзов призвали к "осаде" города", - указали авторы материала.

Национальная федерация сельскохозяйственных профсоюзов Франции вместе с профсоюзом Jeunes Agriculteurs намерены перекрыть семь автомагистралей, ведущих в город. В общей сложности эту акцию фермеры планируют проводить на протяжении пяти дней. Цель блокады французской столицы заключается в том, чтобы не допустить поставок любых товаров в город.


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