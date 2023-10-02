ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами

02 октября 2023, 07:32
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Украинские военные обстреляли Горловку в ДНР, выпустив по городу три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров. Об этом в понедельник, 2 октября, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Украинские боевики обстреляли Горловку кассетными снарядами. Об этом стало известно из сводки представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня.

Под удар попал Никитовский район. По нему в 09:50 выпустили четыре кассетных снаряда калибра 155 миллиметров со стороны Дзержинска.

Кроме того, с раннего утра ВСУ успели обстрелять поселок Гольмовский и Кировский район Донецка. По Гольмовскому выпустили четыре снаряда калибра 152 миллиметра в 06:05, затем еще три таких же снаряда примерно через час, еще четыре - 15 минут спустя и три - в 09:40. Вслед за Горловкой, в 09:30, под огнем оказался Донецк - его обстреляли тремя снарядами натовского калибра (155 миллиметров).

Накануне украинские боевики били кассетными боеприпасами по Донецку. В Киевском районе, на улице Артема, ранило 35-летнего мужчину.

В тот же день при обстреле погиб житель Горловки.

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