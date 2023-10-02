Focus: Запад все чаще стал задавать неудобные вопросы Зеленскому
Андрей Зубанов
02 октября 2023, 09:06
Киев стали регулярно спрашивать, как идет прогресс в борьбе с коррупцией, а также верховенстве права на украинской территории.
Он добавил, что Зеленскому регулярно приходится делать демонстративные шаги, которые устроили бы Запад. В частности, он уволил министра обороны, а вслед за ним и всех его заместителей. Несмотря на это, уровень его поддержки за рубежом постепенно снижается. Особенно это заметно в Соединенных Штатах, основном украинском союзнике.
Союзники Украины оказывают ей помощь, и при этом заметно чаще спрашивают, насколько правительство продвинулось на пути к установлению демократии в стране. Так считает Рейнхард Шликер в своей статье, которую опубликовал журнал Focus.