Звонари Серпухова отмечены дипломами на фестивале колокольных звонов

В Чехове состоялся 15 международный военно-исторический фестиваль «Битва при Молодях». В его рамках прошло мероприятие «Колокола - свидетели времен», посвященное героям, которые погибли на поле брани у села Молоди.

Среди участников была Ольга Малахова - звонарь Богоявленского храма в городском округе Серпухов. Ее наградили дипломом за умение. Несмотря на то, что звонницы в храме нет, это не мешает ей владеть искусством.

Представителю Ильинского храма Серпуховского благочиния Михаилу Якунину вручили диплом за творческие успехи. Напомним, телеканал ОТВ-Серпухов снял про него фильм. Раньше Михаил работал пожарным, но потом решил посвятить себя православию и послушанию звонаря.

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