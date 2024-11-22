22 ноября 2024, 00:02

Звезды медиалиги провели тренировку для футболистов в Щелкове

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Игроки популярного российского любительского футбольного клуба 2Drots из Москвы посетили щелковский поселок Фряново. Они провели тренировку и дружеский матч с футболистами Спортивно-досугового центра «Факел».

Московский клуб 2Drots - один из самых популярных медиафутбольных команд в России. Почти четыре миллиона подписчиков насчитывает YouTube-канал именитых футболистов.

Три звезды из 2Drots - Максим Фролов, Илья Скоропупов и Вадим Логинов, организовали мастер-класс и провели дружеский матч с футболистами фряновского Спортивно-досугового центра «Факел».

Отметим, что Медийную футбольную лигу основали в 2022 году. В турнире участвуют известные деятели шоу-бизнеса и звезды российского футбола. Осенью 2024 года состоялись соревнования за Кубок лиги. Участниками турнира стали 14 команд.

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Футбол Щелково
21 ноября 2024, 23:03
Кадет летной школы во Фрязине стал чемпионом мира по пауэрлифтингу
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Воспитанник фрязинской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой имени Александра Покрышкина Святослав Егоров завоевал первое место на X Чемпионате мира по пауэрлифтингу. Участниками состязаний стали свыше 2550 атлетов из 30 стран мира.

Чемпионат продлился четыре дня. За это время спортсмены установили более 600 мировых рекордов в разных категориях и дисциплинах. На турнире прошли состязания по пауэрлифтингу и силовому двоеборью, соревнования по жиму лежа, военному жиму, русскому и народному жиму, становой тяге, армлифтингу и многие другие.

Святослав Егоров занял на чемпионате первое место и выполнил норматив мастера спорта. Помимо этого, спортсмен из городского округа Фрязино стал двухкратным рекондсменом мира, Европы и России.

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Спортсмены Фрязино
21 ноября 2024, 22:03
Спортсменки из Фрязина победили на открытом турнире по гимнастике
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В Сколково состоялся всероссийский турнир по художественной гимнастике «Мгновение». Воспитанницы спортивной школы «Фрязино» выиграли там 23 медали в различных номинациях.

Открытый турнир по художественной гимнастике «Мгновение» объединил участниц из разных городов России. Спортсменки из Фрязина победили в разных номинациях, добавив в копилку родной спортшколы 23 награды. Готовила гимнасток к состязаниям тренер-преподаватель Евгения Бакланова.

Первую ступень пьедестала почета заняли девять гимнасток из Фрязина. Серебряные медали завоевали еще девять талантливых юных спортсменок. И почетное третье место досталось пяти воспитанницам спортивной школы «Фрязино».

Выдающиеся успехи гимнасток - это результат многолетних тренировок, несгибаемой воли и любви к этому виду спорта.

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Спортсмены Фрязино
21 ноября 2024, 20:25
Занятия по сказкотерапии проведут для детей в Орехово-Зуеве
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С началом каникул в отделении реабилитации города Ликино-Дулево снова открыли клуб для детей. Специалист центра с помощью сказкотерапии помогает ребятам справиться с трудностями повседневной и школьной жизни.

На занятиях Галина Матвеева учит детей быть вежливыми и самостоятельными, знакомит с правилами поведения в обществе, а также помогает закреплять навыки, полученные при работе с педагогами и дефектологами. Метод сказкотерапии она применяет при взаимодействии и с малышами, и со школьниками. Ребята более старшего возраста учатся ответственности, самоорганизации и ораторскому мастерству. Дети младшего возраста в роли участников сказки-игры развивают мелкую моторику, эмоциональную и познавательные сферы.

Сказкотерапия помогает воспитанникам отделения реабилитации освоить навыки межличностных коммуникаций и преодолеть страх публичных выступлений.

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Дети Орехово-Зуево
21 ноября 2024, 19:36
Лекции по финансовой грамотности прошли в школах в Истре
Медиасток.рф
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У старших классов школы имени Л. М. Доватора городского округа Истра прошли лекции по финансовой грамотности. На занятиях ребята разбирали, что такое кредит, насколько безопасно и выгодно его брать и нужно ли его брать.

Лекции прошли в рамках третьего этапа Всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы». Она проводится с 4 октября по 25 декабря этого года во всех школах и колледжах России. На лекции ученики школы имени Л. М. Доватора узнали, как вести себя в сложных финансовых ситуациях и противостоять мошенникам.

Кроме того, школьники узнали, как не стать жертвой мошенников. Такие уроки помогают сформировать у школьников основы финансовой культуры, что в дальнейшем может помочь им улучшить уровень жизни своей семьи и общества.

Всероссийская просветительская эстафета «Мои финансы» - это масштабный проект, направленный на повышение финансовой грамотности россиян всех возрастов. Он включает в себя цикл мероприятий, посвященных различным аспектам финансовой грамотности.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Истра Деньги

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