Звезды медиалиги провели тренировку для футболистов в Щелкове
Игроки популярного российского любительского футбольного клуба 2Drots из Москвы посетили щелковский поселок Фряново. Они провели тренировку и дружеский матч с футболистами Спортивно-досугового центра «Факел».
Московский клуб 2Drots - один из самых популярных медиафутбольных команд в России. Почти четыре миллиона подписчиков насчитывает YouTube-канал именитых футболистов.
Три звезды из 2Drots - Максим Фролов, Илья Скоропупов и Вадим Логинов, организовали мастер-класс и провели дружеский матч с футболистами фряновского Спортивно-досугового центра «Факел».
Отметим, что Медийную футбольную лигу основали в 2022 году. В турнире участвуют известные деятели шоу-бизнеса и звезды российского футбола. Осенью 2024 года состоялись соревнования за Кубок лиги. Участниками турнира стали 14 команд.
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