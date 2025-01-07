Звезды хоккея проведут матч с жителями Пушкино 11 января

Матч станет первым в сезоне, среди игр, которые пройдут на территории парка, а не во дворах. В Пушкино на лед выйдут такие звезды хоккея, как Вячеслав Фетисов, Виталий Прохоров, Вячеслав Буцаев, Алексей Касатонов, Андрей Коваленко, а также игроки КХЛ Сергей Коньков и Сергей Соин.

В каждой игре к профессионалам присоединяются известные актеры и представители шоу-бизнеса. На этот раз зрители увидят звезду фильма «Легенда № 17» Тимура Ефременкова, а также Ивана Жвакина, исполнившего роль Александра Кострова в «Молодежке». К ним присоединится корреспондент ТВЦ и хоккеист-любитель Илья Данильцев, а также Алексей Орлов, впервые выступающий за сборную звезд.

Юных хоккеистов ждет традиционная тренировка с Сергеем Коньковым, который поделится профессиональными секретами, а для болельщиков организуют конкурсы с призами и подарками.