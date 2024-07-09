09 июля 2024, 08:56

Звезды футбола провели гала-матч в Селятине

Телеканал «360»
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Футбольный турнир проекта «Выходи во двор» прошел в Селятине Наро-Фоминского округа. Участниками гала-матча стали Дмитрий Аленичев, Евгений Алдонин или Егор Титов.

Шарфы, футболки и другую атрибутику проекта «Выходи во двор» разыграли в ходе традиционной лотереи. Для желающих получить подписанную открытку или футболку организовали автограф-сессию.

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Товарищеская игра прошла на стадионе «Строитель», который реконструировали к Чемпионату мира по футболу 2014 года. Тогда здесь гостила сборная Туниса, а сейчас играют детские и юниорские команды.

Проект «Выходи во двор» уже во второй раз проходит в Наро-Фоминском округе. Натуральным травяным газоном могут похвастаться не все футбольные арены.

«Это, конечно же, плюс - это уменьшает травматизм. На траве всегда приятнее играть. Конечно, искусственная трава - неприхотлива, но когда есть возможность сыграть на натуральном газоне, мы с удовольствием делаем это. Очень хорошее качество газона», - отметил игрок команды «Легенды футбола» Евгений Алдонин.

В гала-матче звездной команде противостояли ветераны футбола округа. Несмотря на поддержку местных болельщиков и горячее желание обыграть профессионалов, «Легенды футбола» контролировали ход матча и одержали уверенную победу со счетом 7:2.

«Здесь спорт, который помогает воспитывать молодых людей, и самое главное - он убеждает родителей, что может ребенок без вредных привычек стать успешным, знаменитым, состоятельным, авторитетным человеком, как наши звезды. Им уже всем за 50, но они в хорошей форме находятся. И они с тобой играют в одну игру, это на всю жизнь импульс, что нужно расти, развиваться, становиться чемпионом и выходить во двор», - сказал телеведущий, комментатор проекта «Выходи во двор» Олег Жолобов.

Помимо матчей со звездами футбола в составе, для юных спортсменов организовали мастер-классы и конкурсы. Желающие охладиться смогли сыграть в аква-футбол. По окончании игр и мастер-классов можно было сделать селфи с кумиром и командное фото с легендами футбола, а также угоститься мороженым.

«Хочу сказать огромное спасибо губернатору Андрею Воробьеву и Минспорта Московской области за такой прекрасный проект. Это хорошая инициатива для наших детей - пообщаться с легендами футбола для популяризации этой игры в Наро-Фоминске», - отметила заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Наталья Трофимова.

Наро-Фоминск Футбол
09 июля 2024, 07:13
Более 20 камер видеонаблюдения установят в Химках на этой неделе
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Новая 21 камера видеонаблюдения появится в Химках на этой неделе. Системы установят на детских и контейнерных площадках на десяти улицах.

Работы проведут на улицах: Маяковского, 9 Мая, Панфилова, Совхозная, Молодежная, Пожарского, Зеленая, а также на проспекте Мельникова, Набережном проезде и в микрорайоне Планерная.

Заместитель главы городского округа Химки Александр Цуканов сообщил, что специалисты установят и подключат к системе «Безопасный регион» 19 камер видеонаблюдения на контейнерных площадках городского округа и две на детских игровых площадках.

Напомним, что за время работы программы «Безопасный регион» в Химках уже установили около шести тысяч камер наблюдения. Планируется, что в этом году в округе появятся еще свыше тысячи систем.

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Благоустройство Химки
08 июля 2024, 23:27
Жители Химок озеленили территорию двух детских садов и школы
Администрация Химки г.о.
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Озеленению подлежали территории детских садов «Бибигон» и «Лесная сказка» и школа № 30 в Химках. Жители высадили деревья и кустарники.

Помощь жителям в озеленении территорий двух детских садов и школы оказали муниципальные депутаты. Они встретились с воспитателями дошкольных учреждений «Бибигон» и «Лесная сказка» и предоставили саженцы деревьев и кустарников.

«Рад, что в нашем округе столько заботливых жителей. Мы с Татьяной Кавторевой смогли оперативно отреагировать на просьбу и быстро найти растения, которые идеально подходят для озеленения территории детских учреждений», - поделился муниципальный депутат Глеб Демченко.

Преподавательский состав школы № 30 также ратовал за озеленение территории. Сотрудники рассказали, что детям необходим отдых на природе между уроками.

Отметим, что в Химках облагораживают парки, скверы и аллеи округа. Специалисты высаживают цветы разных видов. Всего город украсят свыше 70 тысяч бутонов. Также зеленые насаждения пополнят три тысячи деревьев и почти 12 тысяч кустарников.

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Школы Химки Депутаты Детские сады
08 июля 2024, 23:27
Пары-долголеты прокатились на теплоходе в День Петра и Февронии в Химках
Администрация Химки г.о.
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Семейные пары из числа членов клуба «Активное долголетие» прошли по Каналу имени Москвы на теплоходе в День Петра и Февронии Муромских. Всего в морской прогулке участвовали 40 пар.

Гостей на борту ожидали фуршет и праздничная программа: викторины и творческие выступления. Также супружеские пары посмотрели трогательный фильм. Организаторы представили фотографии участников в день свадьбы и нынешнее время. Прогулка на теплоходе заняла около двух часов.

«Семья - самое важное, что есть в жизни каждого человека. Именно в ней мы учимся любви, заботе и ответственности, находим силы, поддержку и чувствуем опору, проживаем вместе радости и горести. Вы все - огромные молодцы и являетесь живым примером для нас!» - поделилась муниципальный депутат Юлия Ишкова.

Напомним, что участники клуба «Активное долголетие» могут бесплатно пройти по специально разработанным маршрутам до Северного речного вокзала или по акватории Химкинского водохранилища.

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Праздники Химки Семья
08 июля 2024, 22:44
Более 100 нарушений правил парковки зафиксировали камеры видеонаблюдения в Подмосковье
Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
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Более 100 нарушений правил парковки зафиксировали камеры системы видеонаблюдения «Безопасный регион» в Подмосковье. Водители игнорируют запрещающие знаки и продолжают оставлять машины рядом с контейнерными площадками.

«Благодаря камерам системы „Безопасный регион“ удалось выявить 116 нарушителей, которые оставляли свои автомобили в недопустимых местах. Напомню, что за нарушение правил автомобилистов ждет штраф в размере пяти тысячи рублей», - рассказал заместитель председателя правительства Московской области - министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов.

Сообщить о нарушении можно на сайте «Добродел» в разделе «Народный инспектор».

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Штрафы Машины Мусор

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