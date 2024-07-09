Звезды футбола провели гала-матч в Селятине

Шарфы, футболки и другую атрибутику проекта «Выходи во двор» разыграли в ходе традиционной лотереи. Для желающих получить подписанную открытку или футболку организовали автограф-сессию.

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Товарищеская игра прошла на стадионе «Строитель», который реконструировали к Чемпионату мира по футболу 2014 года. Тогда здесь гостила сборная Туниса, а сейчас играют детские и юниорские команды.

Проект «Выходи во двор» уже во второй раз проходит в Наро-Фоминском округе. Натуральным травяным газоном могут похвастаться не все футбольные арены.

«Это, конечно же, плюс - это уменьшает травматизм. На траве всегда приятнее играть. Конечно, искусственная трава - неприхотлива, но когда есть возможность сыграть на натуральном газоне, мы с удовольствием делаем это. Очень хорошее качество газона», - отметил игрок команды «Легенды футбола» Евгений Алдонин.

В гала-матче звездной команде противостояли ветераны футбола округа. Несмотря на поддержку местных болельщиков и горячее желание обыграть профессионалов, «Легенды футбола» контролировали ход матча и одержали уверенную победу со счетом 7:2.

«Здесь спорт, который помогает воспитывать молодых людей, и самое главное - он убеждает родителей, что может ребенок без вредных привычек стать успешным, знаменитым, состоятельным, авторитетным человеком, как наши звезды. Им уже всем за 50, но они в хорошей форме находятся. И они с тобой играют в одну игру, это на всю жизнь импульс, что нужно расти, развиваться, становиться чемпионом и выходить во двор», - сказал телеведущий, комментатор проекта «Выходи во двор» Олег Жолобов.

Помимо матчей со звездами футбола в составе, для юных спортсменов организовали мастер-классы и конкурсы. Желающие охладиться смогли сыграть в аква-футбол. По окончании игр и мастер-классов можно было сделать селфи с кумиром и командное фото с легендами футбола, а также угоститься мороженым.

«Хочу сказать огромное спасибо губернатору Андрею Воробьеву и Минспорта Московской области за такой прекрасный проект. Это хорошая инициатива для наших детей - пообщаться с легендами футбола для популяризации этой игры в Наро-Фоминске», - отметила заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Наталья Трофимова.