Звезды эстрады выступили на Дне города в Волоколамске

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Утром программа началась в городском парке, а завершилась вечером на главной площади. Для взрослых и детей организовали точки по продаже сладостей, игрушек и сувениров. Местом притяжения стал праздничный концерт.

Сначала выступили артисты клубных формирований домов культуры. Они показали пролог, посвященный Дню города и Году семьи, объявленному президентом России Владимиром Путиным.

Гостей со сцены поздравила временно исполняющий полномочия главы Волоколамского округа Наталья Козлова и пожелала процветания городскому округу.

В конце для жителей подготовили подарок - праздничный концерт. Популярные хиты исполнили «Винтаж», «Балаган Лимитед», «Инь-Ян», Kolunov и LYRIQ.

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