Звезды эстрады выступили на Дне города в Волоколамске
Волоколамску исполнилось 889 лет. В эту субботу прошел масштабный праздник в День городского округа. В течение дня для жителей и гостей работали развлекательные площадки. Завершили вечер концертом, на котором выступили звезды российской эстрады.
Утром программа началась в городском парке, а завершилась вечером на главной площади. Для взрослых и детей организовали точки по продаже сладостей, игрушек и сувениров. Местом притяжения стал праздничный концерт.
Сначала выступили артисты клубных формирований домов культуры. Они показали пролог, посвященный Дню города и Году семьи, объявленному президентом России Владимиром Путиным.
Гостей со сцены поздравила временно исполняющий полномочия главы Волоколамского округа Наталья Козлова и пожелала процветания городскому округу.
В конце для жителей подготовили подарок - праздничный концерт. Популярные хиты исполнили «Винтаж», «Балаган Лимитед», «Инь-Ян», Kolunov и LYRIQ.
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