Звания заслуженных деятелей науки присвоили еще трем ученым из Подмосковья

«ВИЖ имени Эрнста - одно из известных научно-исследовательских предприятий нашего региона. Уже много лет оно работает на благо России, решая первостепенную для нее задачу продовольственной безопасности. Центр имеет колоссальный опыт работы и научно-исследовательский потенциал», - отметила заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

Почетное звание получил Владимир Георгиевич Двалишвили - доктор сельскохозяйственных наук, профессор, главный научный сотрудник отдела Центра. Это ученый в области кормления, разведения и селекции сельскохозяйственных животных. Опубликовал около 250 научных работ, в том числе 10 книг. Под руководством Двалишвили молодые сотрудники защитили две докторские и 25 кандидатских диссертаций.

Почетным званием награжден Абилов Ахмед Имаш оглы - доктор биологических наук, профессор, главный научный сотрудник лаборатории ВИЖ имени Эрнста. Он автор более 230 научных трудов, и блестящий специалист в области биологии воспроизведения сельскохозяйственных животных, удостоенный многих наград.

Третий обладатель почетного звания - Чабаев Магомед Газиевич. Это доктор сельскохозяйственных наук, профессор, главный научный сотрудник института. Занимается изучением метаболизма сельскохозяйственных животных, проблем совершенствования систем кормления и кормопроизводства. При его участии в России впервые разработали технологию приготовления, хранения и использования зерна кукурузы и других зерновых культур повышенной влажности.

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