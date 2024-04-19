Звание почетного донора получили 28 тысяч жителей Подмосковья

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, 20 апреля в России ежегоно отмечают день донора. Он посвящет людям, которые сдают кровь и ее компоненты.

«Сейчас в Подмосковье проживает 28 тысяч жителей, которые имеют звание „Почетный донор России“ или СССР. Им мы оказываем социальную поддержку. Например, единовременная выплата более 17 тысяч рублей, которая ежегодно индексируется. Почетные доноры региона также могут бесплатно ездить в общественном транспорте. А еще им каждый месяц возвращают половину оплаты за услуги ЖКХ», - сообщили в ведомсте.

Получить статус почетного донора можно, если сдать кровь 40 раз, плазму 60 раз или сочетая сдачу обоих компонентов.

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