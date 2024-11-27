27 ноября 2024, 16:24

Зрение ребенка с катарактой глаза восстановили в медцентре Рошаля

Медиасток.рф
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Девочка поступила в Детский центр имени Рошаля с катарактой левого глава, которая привела к снижению остроты зрения до 0,1 диоптрии. Патология развилась на фоне лечения иммунной системы гормональными препаратами

Врачи медцентра провели операцию и удалили помутневший хрусталик, а затем установили искусственную линзу с углубленным фокусом. Она позволяет хорошо видеть и читать без использования очков.

На следующий день после операции провели зрительный тест, который показал, что острота зрения у ребенка повысилась до 0,9 диоптрий. Сейчас девочка уже выписана домой и чувствует себя хорошо.

Врачи отметили, что катаракты, которые развиваются на фоне иммунных заболеваний, являются осложненными и могут выполняться только в стационарах широкого профиля.

Ранее в медцентре Рошаля спасли зрение мальчика с инородным телом в глазу. Оказалось, что во время прогулки на улице ребенок побежал за мячом и наткнулся на куст.

Дети Здравоохранение Врачи
27 ноября 2024, 17:00
Воскресенское предприятие помогло с заменой окон школе «Горизонт»
Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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В спортивном зале средней школы заменили восемь окон общей площадью 28 квадратных метров. Целью благотворительной акции было создание комфортных условий для тренировок и поддержка здорового образа жизни молодежи.

Филиал «Воскресенские минеральные удобрения» концерна «Уралхим» не впервые помогает школам муниципалитета. Предприятие является активным участником программы «Уралхим - спорту».

«Мы всегда можем обратиться за помощью к филиалу „ВМУ“ и всегда находим поддержку», - рассказала директор школы Наталья Сергеева. Она добавила, что благодаря помощи предприятия в спортзале отремонтировали раздевалки, полы и стены. Замена окон стала финальным штрихом обновления помещения.

В средней школе «Горизонт» функционирует спортивная школа по единоборствам, которую основали 24 года назад также при поддержке филиала «ВМУ». Более 200 юных спортсменов занимаются здесь художественной гимнастикой, дзюдо, самбо и бадминтоном. В спортивном зале школы проходят соревнования по разным видам спорта и сдача норм ГТО.

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Благотворительность Школы Воскресенск
27 ноября 2024, 16:53
Продюсер Илья Бачурин рассказал молодежи Подмосковья о работе в кино
Министерство информации и молодежной политики Московской области
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В Подмосковье состоялся четвертый паблик-ток проекта «Мы будущее. Сила смыслов», организованного Министерством информации и молодежной политики Московской области. В его рамках более тысячи школьников, студентов, волонтеров и активистов из 40 округов пообщались с продюсером и предпринимателем Ильей Бачуриным.

«Я не ожидал, что встреча будет такой яркой и живой. Все благодаря энергичным молодым ребятам. Подмосковная молодежь поражает своей разносторонностью. Особенно радует осознанность этой аудитории. Каждый из вас вызывает у меня огромное уважение не только за личные достижения, но и за вашу волонтерскую деятельность и ту роль, которую вы играете для своей страны», - прокомментировал Бачурин.

Продюсер рассказал о своем пути. На встрече Бачурин подчеркнул, что личностный рост начинается там, где страшно, и важно учиться на ошибках. Участники обсудили творчество, музыку и кино, а также получили практические советы от эксперта.

«В Московской области проживает более двух миллионов молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, и работа с ними требует разностороннего подхода. Истории наших спикеров уникальны, они способны вдохновить ребят, мотивировать на новые свершения и самовыражение», - отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Илья также рассказал о работе культбригады Москонцерта, которая с начала СВО провела более 60 выездов, преодолев около 70 тысяч километров. В концертных программах участвуют как артисты, так и фронтовые творческие бригады, исполняя эстрадные и классические произведения.

Студент Дмитровского института Алексей Синий поделился, что встреча с Ильей Бачуриным вдохновила его активнее заниматься музыкой.

Молодежь Режиссер
27 ноября 2024, 16:44
Волонтеры из Воскресенска приняли участие в областном форуме
Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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Мероприятие «Мы будущее. Сила смыслов» проходило в Дмитрове. На форуме побывали представители молодежного центра «Олимпиец» из Воскресенска.

Проект «Мы будущее. Сила смыслов» собрал активистов со всего Подмосковья. Организаторы мероприятия ставили своей целью вдохновить молодежь на самореализацию и развитие активной гражданской позиции.

Самым ярким моментом форума стало выступление известного сценариста и продюсера Ильи Бачурина. Он рассказал волонтерам о своих поездках в зону спецоперации. Бачурин организовывал концерты для участников СВО и детей на освобожденных территориях. Он поделился с молодыми людьми своими впечатлениями, организационными вопросами и отметил роль культуры в укреплении единства нации.

Кроме того, Илья Бачурин пообщался с волонтерами в формате открытого микрофона. Участники форума задали продюсеру множество интересных вопросов и получили на них ответы.

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Волонтеры Воскресенск
27 ноября 2024, 16:44
Глава Чехова провел встречу с жителями по вопросам благоустройства
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В городском округе Чехов руководитель муниципалитета Михаил Собаки провел личный прием граждан. На мероприятии обсудили вопросы благоустройства.

Один из жителей обратился по поводу перебоев водоснабжения, принятия в собственность водозаборной башни в деревне Попово и заключения договоров с ресурсоснабжающей организацией на пользование ресурсом. Михаил Собакин рассказал, что по постановлению администрации городского округа Чехов с 29 августа 2024 года объект находится в муниципальной собственности. Чтобы заключить договор, нужно приехать в офис «Наш дом» по адресу: город Чехов, улица Ильича, дом № 41. Подробности можно уточнить по номеру: 8 (495) 108-73-86.

Также на встрече прозвучали вопросы земельно-имущественных отношений и ямочного ремонта в деревне Чепелево.

«В ходе беседы мы с жителями детально разобрали все вопросы. Разъяснил возможные пути решения. Всю полученную информацию уже направили в профильные структурные подразделения администрации для детальной проработки с последующим принятием решений по каждому», - подчеркнул глава Чехова.

На прием к руководителю муниципалитета Михаилу Собакину может записаться любой житель округа. Для этого нужно заполнить форму на официальном сайте администрации Чехова или лично приехать в службу по работе с обращениями граждан по адресу: город Чехов, Советская площадь, дом №, каб. № 2. Информацию по записи можно узнать по телефону: 8 (496) 726-89-96.

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Благоустройство ЖКХ Чехов Дороги

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