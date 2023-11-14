«Зов предков и желание созидать». Волоколамский пчеловод представил продукцию на выставке «Россия»

«На этой выставке очень высокая организация, честно говоря, одна из лучших, которые я видел», - поделился Вадим Сотов с «360».

По его словам, он получил хорошую поддержку от Подмосковья. На грант для софинансирования, предоставленный по решению Конкурсной комиссии Московской области по отбору проектов «Агростартап», хозяйство закупило более 60 пчелосемей, возвело производственное помещение, приобрело оборудование для производства и переработки меда и грузовик. Благодаря мерам поддержки предпринимателей КФХ прошло сертификацию. И даже за этикетки на баночках с продукцией хозяйству компенсировали 50% расходов.

О своей работе - и по совместительству, похоже, любимом занятии - Вадим Сотов рассказал с энтузиазмом.

«Моя фамилия Сотов: предки занимались бортничеством, пчеловодством. Наверное, это просто зов предков - и желание созидать», - поделился он.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября и продлится до 12 апреля.

В 2022 году хозяйство произведело семь тонн меда, по итогам этого года планирует увеличить объемы производства до восьми тонн. На выставку Сотов привез в том числе уникальную продукцию из чистого воска, произведенную его пчелами. Товары пользуются популярностью - люди подходят, интересуются, дегустируют, покупают, а владелец охотно и дружелюбно рассказывает им и о меде, и о том, как он производится.