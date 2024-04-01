01 апреля 2024, 13:09

Зоозащитники из Каширы обратились в полицию с просьбой спасти истощенных собак

Андрей Семибратов
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Коллективное заявление в полицию на ненадлежащее содержание собак написали зоозащитники из Каширы. По их словам, любительница породистых животных довела до истощения нескольких питомцев.

Две недели назад местным жителям случайно удалось заснять собак во дворе дома женщины по имени Надежда в Кашире. Животные выглядели истощенными и неухоженными, болезненными на вид.

Волонтер Оксана Горбатова выложила фото на своей странице в социальной сети. Заводчица из Твери Наталья Татаринцева узнала в кадре собаку из своего питомника и забила тревогу. Она связалась с Натальей, попросила вернуть питомца в приют, но женщина наотрез отказалась.

«Мы надеемся, что нас услышат. Собаки находятся в ужасном состоянии. Сначала нужно будет проводить инфузионную терапию, и только потом понемногу вводить питание», - говорит Оксана Горбатотва из Каширы.

Волонтеры уверены, что собак еще можно спасти, но для этого нужно как можно скорее передать их в руки специалистов. Зоозащитники продолжают бороться за животных. Ветеринары вместе с участковым попытаются осмотреть собак в понедельник.

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В течение недели местные волонтеры написали несколько заявлений в полицию с просьбой зафиксировать факт ненадлежащего содержания собак.

«Приложили фотоматериалы. Попросили вызвать нас в качестве свидетелей и пригласить ветеринара для освидетельствования животных», - рассказала местная жительница Светлана Пяткина.

30 марта более 30 зоозащитников и волонтеров из Москвы и Московской области собрались в Кашире, вызвали наряд полиции и отправились к дому Надежды. Ворота никто не открыл, после чего этого активисты написали коллективное заявление.

Волонтеры Собаки Животные Кашира
01 апреля 2024, 14:36
Новые переходы через ж/д пути начнут строить в 3 округах Подмосковья в этом году
Пресс-служба Минтранса МО
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Строительство еще четырех разноуровневых пешеходных переходов через железнодорожные пути начнется в Подмосковье в этом году. Объекты появятся в Одинцове, Люберцах и Лобне.

В Одинцове строительство начнется вблизи ЖК «Рублевский» и на улице Баковской. Другие переходы появятся на 1-й Первомайской улице в Люберцах и на улице Кольцевой в Лобне.

«Переходы будут соответствовать новым стандартам, принятым в Подмосковье. Они обеспечат безопасный переход через ж/д пути для более чем 20 тысяч жителей близлежащих районов», - рассказал заместитель председателя правительства Московской области Алексей Гержик.

В Подмосковье уже построили шесть разноуровневых пешеходных переходов в Химках, Раменском, Реутове, Ленинском, Истре и Люберцах. Число смертельных случаев на этих участках снизилось почти почти на 100%.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в 2024 году в Подмосковье отремонтируют более тысячи дорог.

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Волонтеры Собаки Животные Кашира
01 апреля 2024, 14:34
Более 5,5 миллиона человек посетили парки Подмосковья в марте
Министерство культуры и туризма Московской области
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Свыше пяти миллионов человек побывали в парках Московской области в первый месяц весны. Это на 22% больше, чем в марте 2023 года, сообщили в Министерстве культуры и туризма региона.

Лидером по посещаемости стал Центральный парк в Долгопрудном. Его гостями стали более 200 тысяч человек. На втором месте оказался парк культуры и отдыха имени Толстого в Химках. Тройку лидеров замкнул парк «Пехорка» в Балашихе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно самостоятельно составить интересный туристический маршрут по городам региона.

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Туризм
01 апреля 2024, 14:32
Ремонт моста через реку Пахру начался в Подольске по просьбам жителей
Минтранс Московской области
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Ремонт моста начался в поселке санатория Родина в Подольске, о чем сообщили в Минтрансе Подмосковья. Специалисты проводят подготовку к работам, обустраивают сигнальные столбики и освещение.

На мосту отремонтируют шов, гидроизоляцию и переходные плиты, укрепят конусы, заменят ограждения и опоры пролетных строений. Устранят размывы на тротуаре.

На время работ движение по мосту будет проводиться в реверсивном режиме. Завершить ремонт планируется в конце июля.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в 2024 году в Подмосковье отремонтируют более тысячи дорог.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск Дороги Работа
01 апреля 2024, 14:31
Более 100 новых котельных построят в Подмосковье в 2024 году
Главгосстройнадзор МО
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Новые котельные построят в 16 городских округах Подмосковья в 2024 году. Всего под надзором Главгосстройнадзора Московской области идут работы по возведению 117 объектов.

Как рассказали в ведомстве, котельные появятся в городских округах Долгопрудный, Домодедово, Егорьевск, Клин, Красногорск, Коломна, Котельники, Мытищи, Солнечногорск, Подольск, Химки, Мытищи, а также в Ленинском, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском и Дмитровском.

Все строящиеся объекты инженерной инфраструктуры будут работать автоматически без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Режимы работы котельных будут меняться через диспетчерскую и пульт управления, а котлы отопления установят преимущественно отечественного производства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Химки Солнечногорск Строительство Работа

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