Зоозащитники из Каширы обратились в полицию с просьбой спасти истощенных собак

Две недели назад местным жителям случайно удалось заснять собак во дворе дома женщины по имени Надежда в Кашире. Животные выглядели истощенными и неухоженными, болезненными на вид.

Волонтер Оксана Горбатова выложила фото на своей странице в социальной сети. Заводчица из Твери Наталья Татаринцева узнала в кадре собаку из своего питомника и забила тревогу. Она связалась с Натальей, попросила вернуть питомца в приют, но женщина наотрез отказалась.

«Мы надеемся, что нас услышат. Собаки находятся в ужасном состоянии. Сначала нужно будет проводить инфузионную терапию, и только потом понемногу вводить питание», - говорит Оксана Горбатотва из Каширы.

Волонтеры уверены, что собак еще можно спасти, но для этого нужно как можно скорее передать их в руки специалистов. Зоозащитники продолжают бороться за животных. Ветеринары вместе с участковым попытаются осмотреть собак в понедельник.

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В течение недели местные волонтеры написали несколько заявлений в полицию с просьбой зафиксировать факт ненадлежащего содержания собак.

«Приложили фотоматериалы. Попросили вызвать нас в качестве свидетелей и пригласить ветеринара для освидетельствования животных», - рассказала местная жительница Светлана Пяткина.

30 марта более 30 зоозащитников и волонтеров из Москвы и Московской области собрались в Кашире, вызвали наряд полиции и отправились к дому Надежды. Ворота никто не открыл, после чего этого активисты написали коллективное заявление.