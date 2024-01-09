Зоны с бесплатными горячими напитками появились в парках Подмосковья в морозные дни

Читайте нас в:

Всего в парках обустроили 66 таких зон, а в 80 парках Подмосковья организовали локации с бесплатными горячими напитками в морозы.

Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин отметил, что повышенное внимание также уделяется уборке снега на центральных аллеях в парках, детских и спортивных площадках.

Приоритетным направлением является и обеспечение безопасности зимних развлечений и аттракционов. Зимой техническое состояние горок и других объектов контролируют ежедневно. Помимо этого, на лыжных трассах оборудуют удобную навигацию, туалеты и теплые пункты проката.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша новогодних мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».