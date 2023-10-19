Зоны комфортного ожидания обустроили в детской поликлинике Солнечногорска

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Дизайн интерьеров в зонах ожидания выполнили в тематике мультфильмов «Король льв» и «Мадагаскар». Там поставили мягкие диваны, детские столики со стульчиками, мольберты для рисования, а на 3-м этаже - домик для малышей. Также установили телевизоры, где транслируют мультфильмы.

«Детям и родителям очень нравится преобразившаяся поликлиника. В ожидании приема им теперь есть, где играть и общаться. Также наши пациенты уже отметили, что в поликлинике появилась удобная навигация. Теперь найти нужный кабинет или комнату стало еще проще», - отметила заведующая Солнечногорской детской поликлиникой Светлана Кокорина.

Вскоре планируется открыть буфет на 1-м этаже поликлиники и расширить регистратуру. Эти работы завершат к концу года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о стандартизации стационаров в регионе. Он отметил, что обновление больниц позволяет добиваться хороших результатов в сфере здравоохранения.

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