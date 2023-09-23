Зону отдыха оборудовали в рекордные сроки в Орехово-Зуеве

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Экопарк на берегу реки Нерская в Орехово-Зуеве благоустроили в рекордные сроки - всего за четыре месяца. Желающих первыми прогуляться в новом общественном пространстве было так много, что образовывались очереди.

«Мне очень понравилось. Все так красиво, атмосферно. Очень круто - вот дети играют. Очень понравилась площадка. У меня как раз собака, буду приходить выгуливать», - рассказала местная жительница Виктория Сахарова.

Шестимесячный пес Джек боялся гулять на улице, но в новом парке все же осмелился.

«Собака у нас не приучена к улице. В первый раз мы его вывели на площадку и будем учить, тренироваться. Для неге это первый раз», - заявила местная жительница Надежда Семенова.

В парке можно будет не только гулять. Он станет местом проведения концертов, встреч, мастер-классов, детской анимации, плэнеров художественных студий и фотосессий.

На торжественной церемонии открытия парка глава Орехово-Зуевского округа поблагодарил всех, кто принимал активное участие в строительстве парка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новом подходе к благоустройству.

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