Зону отдыха на улице Ломоносова в Клину благоустроят в 2025 году

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Площадку благоустроят по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин отметил, что в голосовании приняли участие около 850 тысяч жителей. Это рекордно высокий результат за четыре года. По результатам опросника в следующем году обновят 53 объекта в разных городах.

За благоустройство зоны отдыха на улице Ломоносова в Клину проголосовало более 12,7 тысячи человек. Общее количество голосов в городском округе составило более 15 тысяч.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев оценил благоустройство центральной площади в Дмитрове. Там заменили асфальт, установили современную нескользящую плитку, фонари с энергоэффективными светильниками, организовали систему видеонаблюдения.

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