Зону для воркаута обустроят на стадионе «Труд» в Лобне в октябре

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Заместитель главы городского округа Лобня Вадим Лебедев посетил закрытый на реконструкцию стадион «Труд» в микрорайоне Красная Поляна. Там уложили искусственный газон на футбольном поле и специальное покрытие на беговой дорожке, а также нанесли разметку. Готова и баскетбольная площадка: установлены защитные сетки, трибуны и раздевалки.

«С жителями микрорайона Красная Поляна и подрядчиком обсудили все изменения, которые произошли на стадионе, а также наши планы по развитию спортивных объектов в Лобне, которые мы будем реализовывать при поддержке губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева», - написал в своем Telegram-канале Вадим Лебедев.

На финальном этапе рабочие займутся установкой зоны для воркаута и наведением порядка на территории стадиона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании спортивных клубов в школах. Такие секции откроют почти во всех общеобразовательных учреждениях региона.

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