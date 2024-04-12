Зону для пикников и пляж обустроят у Алексеевского пруда в Балашихе в 2024 году

Новый водовод в Павловской Слободе построен от водозаборного узла до внутриплощадочных сетей областного технологического лицея имени Долгих. Он послужит для пожарных нужд учебного заведения, а также обеспечит водой для хознужд жителей поселка
Водозаборный узел снабжает ресурсом часть жителей села, два детских сада, больницу, котельную, частный сектор, а также областной технологический лицей имени Долгих.
На сегодняшний день полностью завершены строительно-монтажные работы. В работу запущены два трубопровода диаметром 315 мм в футляре суммарной протяжённостью 2728 местра и два трубопровода диаметром 110 в футляре суммарной протяжённостью 690 метра.
Водовод построен из современных полиэтиленовых труб закрытым методом для обеспечения максимальной сохранности благоустройства и природных объектов.
Объект построен в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Водовод построен из современных полиэтиленовых труб закрытым методом для обеспечения максимальной сохранности благоустройства и природных объектов.
На сегодняшний день на объекте полностью завершили строительно-монтажные работы. В работу запустили два трубопровода диаметром 315 миллиметров в футляре суммарной протяженностью 2728 метра и два трубопровода диаметром 110 миллиметров в футляре суммарной протяженностью 690 метра.
Объект построен в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 годы.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».