Зону буккроссинга открыли в парке «Пехорка» в Балашихе

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Общегородской субботник пройдет в Химках 27 апреля в 10:00. В порядок приведут берега реки Химки на территории лесопарка.

Место проведения масштабной уборки определил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин по итогам обхода квартала Лобаново. Он подчеркнул, что именно река Химка дала название городскому округу, поэтому на этой территории важно поддерживать порядок.

«Продолжаем месяц чистоты и порядка в Химках. Поговорили с жителями, наметили фронт работ на предстоящий общеобластной субботник, который пройдет 27 апреля. Приведем в порядок реку Химка на территории Химкинского лесопарка. Уберем повалившиеся деревья, мусор. Вернем реке первозданный природный облик», - сказал Дмитрий Волошин.

Он также проконтролировал уборку во дворе дома № 17 на улице Мичурина. Специалисты «Объединенного городского хозяйства» подрезали кусты, убрали газоны и придомовые территории, зачистили под покраску опоры уличного освещения и промыли фасады домов.

«Очень рад, что глава приехал сам, посмотрел фронт предстоящих работ. Хочется жить в чистоте и порядке, поэтому с удовольствием приму участие в предстоящем субботнике. Вместе сделаем город чище», - сказал химчанин Николай Багонин.

Общеобластной субботник в Химках охватит десятки локаций по всему округу. Это парки, скверы, дворы и общественные пространства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об акции «День добрых дел» , которая пройдет 27 апреля.

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