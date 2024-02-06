06 февраля 2024, 22:19

Зональное первенство Подмосковья по боксу прошло в Волоколамске

Телеканал «360»
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В Волоколамске во дворце спорта «Лама» состоялось первенство Подмосковья по боксу. Пятеро из семи ребят стали победителями и завоевали путевки на чемпионат и первенство Московской области.

Помимо отбора, в дворце спорта «Лама» прошел региональный боксерский турнир «Снежинка». Всего 45 ребят от 13 до 14 лет боролись за выход на чемпионат.

Победу одержал боксер Григорий Зюзин из Волоколамска. Он занимается боксом более трех лет и провел более 30 боев, в большинстве одержал победу. Ему вручили специальный кубок - за самый зрелищный бой.

«Зональное первенство - это значимый турнир уже потому, что лучшие из лучших отбираются на область. Первые и вторые номера получают возможность соревноваться и представлять Московскую область на региональных соревнованиях», - отметила заместитель директора дворца спорта «Лама» Ирина Назарова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил увеличить число спортивных мероприятий для детей.

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Спортсмены Волоколамск
06 февраля 2024, 22:22
Подмосковные спортсмены завоевали четыре медали на Всероссийских соревнованиях по метанию ножа
фото - московская областная федерация спортивного метания ножа
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Спортсмены из Подмосковья завоевали четыре награды на Всероссийских соревнованиях по метанию ножа «Турнир памяти И. М. Антипиной». Сборная Московской области получила одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медали.

Варвара Солдаткина из Пушкино заняла первое место на дистанции три метра среди женщин. Андрей Булышкин из Подольска стал серебряным призером на дистанции три метра среди мальчиков 12-13 лет. Спортсменка из Пушкино Александра Колесникова завоевала второе место на дистанции пять метров среди девушек 16-17 лет.

Бронзовую медаль принес подмосковной сборной Руслан Багаутдинов. Он пришел третьим на дистанции три метра среди юношей 14-15 лет.

Всероссийские соревнования «Турнир памяти И. М. Антипиной» по спортивному метанию ножа прошли с 2 по 4 февраля в Москве, в которых приняли участие более 120 спортсменов из разных регионов России.

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Спортсмены Пушкино
06 февраля 2024, 21:47
МосОблЕИРЦ представили Путину как успешную модель для привлечения средств в сферу ЖКХ
Мин ЖКХ
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Владимиру Путину 5 февраля представили региональный расчетный центр МосОблЕИРЦ как пример успешной модели привлечения дополнительных средств в отрасль ЖКХ. Подробные цифры привел руководитель «Интер РАО» Борис Ковальчук.

По его словам, в Подмосковье в период с 2019 по 2023 годы благодаря работе центра удалось повысить сбор платежей в сфере ЖКХ на 6,5%, что дало дополнительных 15 миллиардов рублей.

Московский областной единый информационно-расчетный центр, созданный в 2013 году, сейчас стал крупнейшим центром, который обслуживает около четырех миллионов лицевых счетов, а также предоставляет жителям удобные цифровые сервисы.

По словам министра ЖКХ Московской области Антона Велиховского, в этой сфере очень важна платежная дисциплина.

«У нас постоплатная система - сначала потребили коммунальный ресурс и только потом оплатили. Вот почему порядок и своевременность расчетов в ЖКХ - одна из ключевых задач, с которой успешно справляется региональный ЕИРЦ», - пояснил Велиховский.

МосОблЕИРЦ предоставляет жителям Подмосковья возможность выгодной и удобной оплаты счетов, а офисы центра открыты во всех городских округах Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ.

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ЖКХ Деньги
06 февраля 2024, 21:30
Еще пять новых автобусов вышли на линию в Лобне
Unsplash
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Четыре новых автобуса будут курсировать в Лобне по первому и девятому маршрутам — на Красную Поляну, один — в аэропорт и обратно. Они адаптированы для маломобильных пассажиров и могут перевозить до 72 человек одновременно.

Увеличение парка позволит пассажирам быстро и с комфортом передвигаться по городу. На прошлой неделе он пополнился на шесть современных автобусов, на этой - на маршруты вышли еще пять.

Новая техника оснащена системами климат-контроля, видеонаблюдения и пожаротушения, валидаторами для бесконтактной оплаты проезда и розетками для зарядки мобильных телефонов.

Одиннадцать новых машин уже позволили заметно снизить нагрузку на городские маршруты. Кроме того, по просьбам пассажиров на видном месте появится табло с расписанием, а зону посадки у станции перенесут чуть дальше - к остановочному павильону, чтобы у людей была возможность укрыться от дождя и снега под крышей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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Лобня Автобусы
06 февраля 2024, 21:05
Проруби для борьбы с замором рыбы сделали на озерах в Воскресенске
Unsplash
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Инициативные рыбаки из Воскресенска борются с замором рыбы на местном озере. Для этого в толстом слое льда они делают проруби, пересыпанные соломой, чтобы рыба не задохнулись.

Проруби появились на каскаде прудов реки Кепиковка микрорайона Цемгигант. Из-за продолжительных морозов водоемы замерзают, толщина льда иногда достигает десятков сантиметров. Из-за этого их обитателям не хватает воздуха.

«Это очень помогает, рыба дышит и таких заморов не наблюдалось уже несколько лет и осенью смотрю здесь уже ребята на лодках ловят и достаточно много», - отметил рыбак Сергей Яшин.

Он ведет свой собственный канал на Ютубе «Рыболовный странник». По его словам, в Воскресенске немало водоемов, где много разной рыбы: Москва-река, Семиславка, Медведка. Эти пруды хоть и маленькие, но находятся в центре микрорайона. Важно, что рыбаки не только ловят, но и спасают рыбу от зимнего замора.

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Рыбалка Воскресенск

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