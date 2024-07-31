31 июля 2024, 14:56

Золотых юбиляров торжественно поздравили в ЗАГСе Лобни

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Сотрудники отдела ЗАГС городского округа Лобня торжественно поздравили отметившую «золотую» свадьбу пару. Супруги Юрий и Наталья Момот поставили свои подписи в памятной книге почетных юбиляров семейной жизни.

Торжественное чествование золотых юбиляров семейной жизни прошло в отделе ЗАГС Лобни.

Юрий и Наталья Момот познакомились в школе и не разлучались до ее окончания. Поженилась пара 27 июля 1974 года. Супруги вырастили сына Ивана и дочь Ирину. А сейчас помогают детям воспитывать внука и пятерых внучек.

В Министерстве социального развития Московской области отметили, что пара Юрия и Натальи показывает достойным пример для молодежи.

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Лобня Семья
31 июля 2024, 15:23
Инженерно-технический лицей на 2200 мест откроют в Лобне ко Дню знаний
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В День знаний распахнет для юных лобнинцев свои двери инженерно-технический лицей «Авиатика» в микрорайоне Катюшки. По оценке Минстроя Подмосковья, строительная готовность здания на 2200 мест превысила 90%.

Лицей «Авиатика» на 2200 учеников и детский сад на 300 воспитанников составляют единый образовательный комплекс.

Сейчас на стройплощадке работают более 410 рабочих и семь машин. Строители завершают отделку помещений лицея, проверяют инженерные сети и оборудование, озеленяют территорию учреждения, устанавливают игровые комплексы для детей, обустраивают проезды для транспорта и тротуары для пешеходов. Помимо этого, рабочие размещают учебную мебель и технику в кабинетах лицея.

Здание школы разбито на три блока: отделение для старших классов, для средних и младших классов. Блок начальной школы рассчитан на 800 учащихся, там сформируют 32 класса. Блок средней школы включит в себя 1000 детей, в блоке старшей школы обучатся 400 ребят. Всего в лицее организуют 88 классов.

Образовательный комплекс возвели в рамках президентского национального проекта «Образование». Там будут преподавать общеобразовательные предметы, а также выделят несколько профильных направлений: аэрокосмический, авиастроительный, Курчатовский со специализацией по химии и биологии, гуманитарный, или медиа-класс.

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Дети Школы Лобня Школьники
31 июля 2024, 15:16
Девушку с опухолью весом 7 килограммов спасли в онкодиспансере Подмосковья
Медиасток.рф
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Девушка 17 лет обратилась в Московский областной онкодиспансер с жалобами на продолжительные боли и рост живота, а также нарушение менструального цикла. После полного обследования врачи определили огромную опухоль правого яичника.

«Мы удалили пациентке опухоль весом более семи килограммов, которая на 80% состояла из зачатков мозговой ткани, хрящей, костей, а также жировой, мышечной и незрелой эмбриональной ткани», - рассказал детский онколог Владимир Стрыков.

Врач объяснил, что для такой опухоли характерен агрессивный рост. Она может прорастать в соседние ткани и давать метастазы, перерастая в рак. Незрелые тератомы считаются пограничными опухолями и опасны тем, что могут перерождаться.

После операции девушка чувствует себя хорошо и уже выписана из больницы. Врачам удалось сохранить репродуктивную функцию и в будущем пациентка сможет стать мамой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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Здравоохранение Врачи Балашиха
31 июля 2024, 15:10
Итоги социально-экономического развития за полгода подвели в Подмосковье
Пресс-служба г.о. Красногорск
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Министерство экономики и финансов Московской области представило результаты социально-экономического развития региона за первые шесть месяцев 2024 года. Большинство отраслей показали положительную динамику.

Промышленный сектор стал основным двигателем экономики, формируя 21,7% валового регионального продукта. Индекс производства в промышленности составил 112,2%, а в обрабатывающих отраслях наблюдался рост на 12,7%. Практически все сегменты показали положительную динамику, особенно в производстве готовых металлических изделий ( 42%), резино- и пластмассовых изделий ( 35,6%), машин и оборудования ( 16,6%) и пищевых продуктов ( 11%).

Добыча полезных ископаемых возросла на 8,6%, в то время как обеспечение населением электроэнергией, газом и паром увеличилось на 7%. Сектор водоснабжения и утилизации отходов также продемонстрировал рост - на 7,7%.

Объем отгруженных промышленных товаров достиг трех триллионов рублей, что на 21,7% больше, чем за аналогичный период 2023 года. При этом 89,3% этого объема составили товары обрабатывающих отраслей.

Строительный сектор за полгода показал объем работ свыше 249 млрд рублей, что на 0,8% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

Грузоперевозки также продемонстрировали положительные результаты. Грузооборот составил более семи миллиардов тонн-километров, увеличившись на 13,9%. Общее количество перевезенных грузов достигло 25 миллионов тонн, что на 13,6% выше, чем за январь–июнь 2023 года.

Объем розничной торговли в регионе составил 2,1 триллиона рублей, что на 10,5% превышает уровень прошлого года. В первом полугодии 2024 года объем платных услуг населению увеличился на 4,7% и составил 461 млрд рублей.

Среднемесячная заработная плата за январь–май 2024 года возросла на 20,2%, достигнув 91,8 тысячи рублей. Уровень безработицы остается на исторически низком уровне, численность зарегистрированных безработных сократилась почти вдвое по сравнению с концом июня 2023 года.

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Экономика Промышленность
31 июля 2024, 15:10
Еще 2 места обитания редкой краснокнижной бабочки выявили в Подмосковье
Фонд "Верховье"
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Четыре места обитания редкой краснокнижной бабочки выявили в Подмосковье. Их обнаружили после зоологических исследований по изучению популяции обыкновенного аполлона.

Как рассказали в Минэкологии Подмосковья, из четырех выявленных мест обитания редкого насекомого два были ранее известны.

«Еще зимой мы обговаривали со специалистами проведение в летний период зоологических исследований по изучению популяции обыкновенного аполлона. Мы не знали, на что надеяться, ведь вид в области находится в критической ситуации», - поделился глава министерства Тихон Фирсов.

Обыкновенный аполлон - это крупная дневная бабочка. Размах ее крыльев может достигать девяти сантиметров. Узнать насекомое можно по снежно-белому цвету и рисунку из черных и красных пятен. Этот вид активно летает с июня по августа в полуденные часы.

Бабочка занесена в Красные книги Подмосковья и России. В регионе он находится под угрозой исчезновения. Сейчас ее можно встретить в Луховицах и Егорьевске.

«Насекомые, в особенности бабочки, зависят от своих кормовых объектов. Многие редкие виды питаются определенными растениями. Поэтому их охрана должна опираться на сохранение мест произрастания таковых», - добавил Тихон Фирсов.

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Экология Насекомые

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