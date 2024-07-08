Золотых юбиляров Сауниных из Воскресенска поздравили с Днем семьи

Особое внимание уделили семейной паре Сауниных, которые отметили свой «золотой юбилей» - 50 лет совместной жизни. У них двое детей и пять внуков. Маргариту и Евгения наградили медалью «За любовь и верность».

Исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Баранов подчеркнул важность сохранения и развития семейных традиций, которые способствуют счастью и благополучию общества. Празднование этого дня напоминает о ценности семейного благополучия, любви и преданности друг другу, что является одним из самых важных аспектов жизни каждого человека.

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