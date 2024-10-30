Золотой юбилей отпраздновала семья Макеевых из Лосино-Петровского

Семья Макеевых в своем доме приняла поздравления с юбилеем от главы городского округа Сергея Джеглава.

«Я поражен большим количеством родных и близких. То есть это такая громадная семья, как подтверждение того, что действительно люди очень долгое время вместе. И любовь присутствует в этом доме. Я об этом сказал и сказал о передаче традиционных ценностей», - отметил он.

Выступление вокального дуэта Дома культуры «Октябрь» стало подарком для семейной пары.

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Большая награда для золотых юбиляров семейной жизни - это их семья. Юрий и Татьяна Макеевы вырастили двоих детей, сейчас помогают воспитывать шестерых внуков.

«Хотела бы пожелать такого: ответственности за себя и зрелости, самостоятельности, теплоты и любви к друг другу. Не стремиться быть понятыми, как сейчас говорят: „Я хочу, что бы меня понимали“, а понимать другого человека. Быть с ним теплым», - сказала Татьяна Макеева.