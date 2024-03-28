«Знали, что это наше место». Директор компании из Австрии рассказал, почему выбрал для бизнеса ОЭЗ «Ступино квадрат»

По итогам прошлого года сразу две особые экономические зоны Подмосковья вошли в число лидеров рейтинга ОЭЗ России. Площадка «Ступино Квадрат» показала лучший результат по блоку «Инвестиционная активность резидентов ОЭЗ».

По словам Коллера, ОЭЗ «Ступино квадрат» привлекла инвесторов транспортной доступностью и готовой инфраструктурой.

«Близость Москвы. Близость нашего офиса продаж в Москве. И там была готовая инфраструктура. Была дорога, электричество, вода, канализация. Это очень важно. <…> Но мы знали, что это наше место. И здесь можно строить наши производства», - рассказал бизнесмен.

Инвесторы не арендовали готовые производственные мощности, а создали собственное производство с нуля. По словам Коллера, у него уже был опыт строительства в России - бизнесмен живет здесь более 20 лет.

«В целом можно сказать, что у нас была успешная реализация этого проекта», - заявил Коллер.

Компания «Арвалус» производит хлебопекарные смеси и готовые хлебобулочные изделия. Свою продукцию она реализует не только в России, но и за рубежом.