15 ноября 2024, 17:45

Знаки и освещение отремонтировали на 7 дорогах в Дмитрове

Минтранс Подмосковья
Читайте нас в: Google Новости

На семи дорогах Дмитровского округа провели работы по зимнему содержанию. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья. Специалисты Мосавтодора обновили дорожную инфраструктуру и провели уборку.

В Дмитрове привели в порядок дорожные знаки на улице Семенюка и Внуковской улице, отремонтировали светофор на Пушкинской улице, а также восстановили освещение на Профессиональной улице.

В малых населенных пунктах очистили дорогу в деревне Федотово, удалили ветки для улучшения видимости знаков в селе Костино и убрали аварийное дерево в деревне Микляево.

В ведомстве отметили, что специалисты Мосавтодора продолжают обследовать дороги и при необходимости проводят ремонтные работы, обновляют павильоны, ограждения, знаки, светофоры и освещение.

Дороги
15 ноября 2024, 16:35
Активисты из Балашихи передали партию корма для питомцев в зооприют
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
Представители партии «Единая Россия» из Богородского округа провели благотворительную акцию. Они доставили несколько десятков килограммов корма в зооприют на конюшне «Пелагея».

Акция прошла в рамках партийного проекта «Защита животного мира», который реализуют в Балашихе.

«Мы стараемся оказывать поддержку приюту в его благородном деле помощи нашим четвероногим друзьям. Регулярно привозим корма, помогаем найти дом для питомцев приюта. Также вместе с жителями доставляем сюда бездомных животных. В осенние месяцы мы пристроили пятерых котят, двух взрослых кошек и одного кота. Всем им теперь есть, где перезимовать и не нужно думать, как себя прокормить», - отметила координатор проекта Ирина Митюрина.

Отметим, что в рамках инициативы, которая реализуется с 2022 года, активисты регулярно помогают нескольким зооприютам округа. Они передают не только корм, но и медикаменты, предметы для ухода, аксессуары, содействуют в уборке территории.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Животные Балашиха
15 ноября 2024, 16:27
Делегация из Богородского округа приняла участие в форуме «Мы — Россия»
Читайте нас в: Google Новости
Молодежный форум «Мы — Россия» завершился в Сергиевом Посаде. Он собрал более полутора тысяч человек из муниципалитетов Подмосковья, а также из Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик и Белоруссии. Четыре активиста представляли Богородский округ.

Основную программу форума разбили на пять блоков: ораторское искусство, информационная безопасность, медиашкола, организация мероприятий и социальные навыки. Участники сами выбирали интересные для себя направления.

Богородский округ представляли на форуме четыре человека.

«В рамках лектория у нас была возможность выбрать одно из нескольких целевых направлений. Я сам выбрал лекторий по организации мероприятий, который вел эксперт Марта Сахелашвили. Она поделилась с нами знаниями о тонкостях event-продюсирования, что очень актуально для нашего времени», - рассказал активист Волонтерского корпуса Богородского корпуса Виталий Губочкин.

По сравнению с прошлым годом форум собрал втрое больше участников. Активисты из Богородского округа отметили высокий уровень организации мероприятия, интересную и насыщенную программу и высокую квалификацию спикеров. В этом году было решено уделить особое внимание теме информационной безопасности.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Молодежь Богородский
15 ноября 2024, 15:16
Сухостой и гнилые деревья убрали в природном хозяйстве «Русский лес»
Комитет лесного хозяйства МО
Читайте нас в: Google Новости
Специалисты на 100% выполнили план по рубке аварийных деревьев в лесничестве «Русский лес». Об этом рассказали в Комлесхозе Подмосковья.

Всего на территории лесного фонда ликвидировали 163 аварийных дерева, а места рубок очистили от порубочных остатков.

Чтобы признать дерево аварийным ведущий инженер-лесоопатолог осматривает зеленые насаждения и составляет акт лесопатологического обследования.

Деревья признают аварийными если они расположены до 100 метров от населенных пунктов и имеют такие изъяны как гниль, обрыв корней, а опасный наклон может привести к падению всего дерева или его части.

Работа
15 ноября 2024, 15:15
Вырученные от сбора макулатуры средства в Серпухове передадут бойцам СВО
Читайте нас в: Google Новости
Ученики и педагоги образовательных учреждений городского округа Серпухов приняли участие в благотворительной акции по сбору макулатуры «V единстве Za Победу». Все вырученные средства направят в помощь военнослужащим специальной военной операции.

Организовали благотворительную акцию «Платформа #ЭкоЛогичноеПодмосковье» и региональное отделение «Движение первых» Московской области. Школьники и педагоги Серпухова поддержали инициативу.

Дети из школы № 10 провели информационные уроки о переработке бумаги, которая помогает сохранить природу. Учащиеся, их родители и педагоги школы современного образования собрали 618 килограммов макулатуры.

Участники таких мероприятий могут не только продемонстрировать солидарность, внеся вклад в общее дело, но и сберечь экологию, а также помочь военнослужащим на фронте.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благотворительность Серпухов Школьники Экология

Новости по теме