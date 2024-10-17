Знаки и остановки на дорогах 8 округов Подмосковья очистили от граффити
Специалисты «Мосавтодора» удалили незаконную рекламу и граффити на девяти дорогах в Подмосковье. Порчу дорожных знаков и автобусных остановок ранее обнаружили в восьми городских округах.
В Минтрансе Подмосковья рассказали, что от незаконных рисунков очистили, например, дорожные знаки на улице Парковой в Долгопрудном и на улице Юбилейной в Железнодорожном.
Нелегальную рекламу убрали с автобусных остановок на Павлинском шоссе в Балашихе и на Фабричном шоссе в Старой Купавне.
В Коломне на улице Октябрьской Революции дорожные знаки очистили и от рекламы, и от граффити.
Движение на 20 новых дорожных объектах Подмосковья запустят в этом году , отметил губернатор Андрей Воробьев. В их числе - путепроводы МЦД в Быково и Аникеевке, Северный обход Лобни и другие проекты.
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