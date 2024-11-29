29 ноября 2024, 14:56

Зимний сезон в Кузьминском лесопарке в Котельниках откроется 1 декабря

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В Котельниках устанавливают новогодние елки. Первую праздничную ель уже поставили у Дома культуры «Белая дача», вскоре ее украсят гирляндами и игрушками.

Также елки появятся у ДК «Силикат» и в Кузьминском лесопарке. Для жителей и гостей округа Кузьминского лесопарка подготовили насыщенную программу. Так, 1 декабря там официально откроют зимний сезон. Гостей ждут веселые игры, хороводы, концерт и другие зимние развлечения. Главным событием станет торжественное зажжение огней на новогодней елке, в котором примут участие Дед Мороз и Снегурочка. Они проведут театрализованное представление для детей и взрослых. Участники праздника смогут согреться горячим чаем у зимнего очага, где уже установлены дровница и специальные козлы для распилки брёвен. Костровые чаши будут зажигать на всех мероприятиях в парке.

В декабре в учреждениях культуры и спорта округа пройдут 16 новогодних представлений, а каждые выходные в Кузьминском лесопарке будут организовываться праздничные мероприятия с сюрпризами.

Кроме того, зимой в Котельниках начнут работать лыжные трассы и открытые катки. Их откроют, как только установится стабильная морозная погода и выпадет достаточно снега.

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Праздники Благоустройство Котельники
29 ноября 2024, 15:25
Содержание дворов на Заводской улице проверили в Лосино-Петровском
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Заместитель главы городского округа Лосино-Петровский Михаил Пешков встретился с жителями домов № 1, 2, 11, 12 и 16 на Заводской улице. В 2025 году несколько дворов благоустроят.

Жители жаловались на недостаточное отопление и уборку шестого подъезда в доме № 1. Сотрудники управляющей компании приняли в работу все обращения.

Собственники также попросили обустроить пешеходный переход между домами № 11 и № 12. Пожелания учтут при разработке проекта организации дорожного движения в 2025 году. Данную территорию благоустроят предстоящим летом. Намеченные планы обсудили вместе с жителями.

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Лосино-Петровский
29 ноября 2024, 15:16
Премьера новогоднего спектакля пройдет в театре кукол в Люберцах 1 декабря
Пресс-служба администрации г.о. Люберцы
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Премьерный показ постановки «Серебряное копытце» состоится в театре кукол «Радуга». Жителей и гостей городского округа приглашают посетить спектакль.

В основе «Серебряного копытца» лежит легенда в волшебном олене, который выбивает из-под копыт драгоценные камни. Спектакль по сказке Павла Бажова поставил режиссер Евгений Рубанов.

«Это возможность своими глазами увидеть волшебство, которое мы так часто не замечаем», - рассказала главный режиссер театра Елена Полюляк. Она добавила, что отправившись вместе с главными героями сказки в приключение, зрители смогут получить массу ярких эмоций и впечатлений, которые останутся с ними надолго.

Премьера состоится в 12:00 по адресу: Шоссейная улица, дом № 8.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Люберцы Спектакль Театры
29 ноября 2024, 14:56
Незаконный сброс мусора пресекли на Малой Колхозной улице в Котельниках
Медиасток.рф
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В городском округе Котельники продолжается активная работа по предотвращению незаконного выброса мусора на контейнерных площадках. В ноябре с помощью камер видеонаблюдения системы «Безопасный регион» был зафиксирован случай сброса отходов в контейнеры, расположенные на Малой Колхозной улице, 1А.

Как пояснили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, процесс привлечения нарушителей к ответственности выглядит следующим образом: камеры фиксируют номер автомобиля, из которого выбрасывается мусор. Затем владельцу транспортного средства выписывается штраф по упрощенной процедуре. Сумма штрафа может достигать 70 тысяч рублей для граждан, 100 тысяч рублей для должностных лиц и 200 тысяч рублей для юридических лиц.

Напомним, что утилизация отходов должна производиться в том населенном пункте, где проживает гражданин. Для этого необходимо заключить договор на вывоз бытового мусора.

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Котельники Мусор
29 ноября 2024, 14:56
Охранную зону церкви Казанской иконы Божией Матери установили в Котельниках
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Главное управление культурного наследия Московской области утвердило границы охранной зоны и режим использования территории церкви Казанской иконы Божией Матери, которая является объектом культурного наследия федерального значения. Церковь расположена в Котельниках на Малой Колхозной улице, дом 62А, строение 1.

Охранная зона установлена на расстоянии 100 метров от внешних границ памятника. В этой зоне запрещены любые работы, которые могут повредить внешний вид церкви, самовольная вырубка или посадка деревьев, а также проведение земельных работ без предварительных археологических исследований.

Церковь Казанской иконы Божией Матери имеет долгую и богатую историю. Первые упоминания о ней относятся к 1680 году. В 1685 году храм был освящён патриархом Иоакимом, который подарил ему икону Казанской Божией Матери. Эта святыня находилась в храме до его закрытия в 1937 году, после чего была перенесена в Успенскую церковь села Жилина. Лишь в 1992 году икона вернулась обратно в Котельники.

Во время Отечественной войны 1812 года храм подвергся разграблению. В 1937 году церковь закрыли, а ее здание использовали для хозяйственных нужд, что привело к утрате части исторического облика. В 1990 году храм был возвращён верующим и вновь стал местом молитвы и духовной жизни.

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Памятники Религия Котельники

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