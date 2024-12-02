Зимний сезон открыли в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске

Для посетителей парка работала ярмарка «Баранки.нет/Подарки.да», где можно было выбрать сувениры и подарки. В баре-самоваре угощали вкусным чаем. Для самых юных гостей организовали программу «Выходи гулять!».

На территории открылась «Почта Деда Мороза», где дети и взрослые писали волшебнику письма со своими заветными желаниями и фотографировались с ним и Снегурочкой. В парке играл праздничные мелодии духовой оркестр Дедов Морозов из Москвы.

В этот день официально зажгли огни на новогодней елке. Возле нее можно было сделать забавные снимки с актерами Театра ростовых кукол Софит и event-агентства «Солнечный Джем» в различных костюмах.

С открытием зимнего сезона жителей и гостей Подольска поздравила заместитель главы округа Евгения Романова. А изюминкой праздника стало огненное шоу в исполнении коллектива из Коломны Lucera-Fire Show. Завершилось мероприятие дискотекой на главной площади усадьбы.

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