Зимний сезон открыли в парках Домодедова

В парке «Елочки» царила атмосфера праздника с играми, танцами и угощениями. Все желающие смогли принять участие в благотворительной ярмарке, которую организовало добровольческое движение «Дорогою добра». Все вырученные средства пойдут на поддержку детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Шансов замерзнуть у гостей парка не было - об этом позаботились организаторы интерактивов. С наступлением зимнего сезона в парке заработал каток. Лед на прочность проверили домодедовские спортсменки - члены первой женской хоккейной команды.

«Наша задача - популяризировать хоккей на открытых коробках, потому что льда будет в городе много. Поэтому будем проводить небольшие технические упражнения, показывать, как правильно ставится конек, как вести шайбу. Хотим, чтобы люди полюбили хоккей», - рассказала капитан женской хоккейной команды «Авангард» Екатерина Милованова.

В парке каждый нашел себе развлечение по душе. Ни один посетитель не остался без впечатлений. Среди отдыхающих оказалась и семья главы городского округа Домодедово Евгении Хрусталевой. Они прогулялись по оживленным аллеям, а потом отправились на каток.

«Это самое приятное, что может быть! Елочку мы сегодня зажгли. Меня переполняют эти прекрасные чувства. И хочу поделиться ими со всеми!» - заявила Евгения Хрусталева.

В городском округе позаботились, чтобы зима прошла весело. В этом году откроются 19 катков. А когда выпадет снег, заработают горки и лыжные трассы.

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