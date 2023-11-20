20 ноября 2023, 15:01

Зимние экскурсии и мастер-классы подготовят для участников «Активного долголетия» в Подмосковье

Министерство социального развития Подмосковья
Читайте нас в: Google Новости

Зимой участники клуба «Активное долголетие» будут кататься на коньках, лыжах, играть в керлинг и встанут на сноуборд. Для них подготовили новогодние экскурсии, мастер-классы и другие занятия.

Как рассказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина, этой зимой участники клуба посетят новогодние экскурсии, поучаствуют в мастер-классах по изготовлению подарков и отправятся на выставку-форум «Россия».

«Приближается начало зимнего сезона, а это значит, что участников проекта „Активное долголетие“ ждут увлекательные экскурсии, катание на коньках, лыжах, керлинг, в упряжках и даже сноуборд! Самым посещаемым занятием круглый год является скандинавская ходьба», - отметила она.

Ежегодно занятия по скандинавской ходьбе посещают свыше 24 тысяч участников клуба.

Всего в проекте состоят более 282 тысяч долгожителей. Присоединиться к нему можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал позаботиться о комфорте туристов Подмосковья на зимних каникулах. Ожидается, что за сезон парки посетят 19 миллионов человек.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Активное долголетие
20 ноября 2023, 16:20
Участники более 2,9 тысячи аварий обратились в Службу помощи при ДТП за неделю
Минтранс Подмосковья
Читайте нас в: Google Новости
За неделю в Службу помощи при ДТП обратились участники 2,9 тысячи автомобильных аварий. Из них свыше 500 человек оформили европротоколы.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, 1033 обратившихся получили консультацию в центрах помощи при ДТП, еще 527 - оформили европротоколы по инструкции оператора.

Служба помощи при ДТП оказывает бесплатную поддержку попавшим в аварию без пострадавших дистанционно и очно в 15 округах Подмосковья.

Попавшим в ДТП водителям рекомендуют обращаться по телефону 112 или 8 (800) 444-58-34 и действовать по инструкции оператора.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ДТП Дороги
20 ноября 2023, 16:19
Юнармейцы из Мытищ побывали в командировке на космодроме Плесецк
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
Читайте нас в: Google Новости
Участники «Юнармии» в Мытищах побывали с экскурсией на космодроме Плесецк. Во время командировки школьники возложили цветы к мемориальному комплексу «Вечный огонь», а также посетили стартовую площадку.

Космодром Плесецк расположен на территории Архангельской области в городе Мирном и является первым в России и самым северным космодромом в мире.

Программа рабочей командировки юнармейцев была насыщенной. Школьники побывали на площадке запуска ракет, познакомились с историей космодрома и увидели ракеты-носители: «Ангара», «Союз», «Рокот». Также ребята возложили цветы к мемориальному комплексу «Вечный огонь», который был открыт в честь погибших во время катастрофы 1980 года при подготовке к пуску ракеты-носителя «Восток-2М».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества». Он поддерживает военнослужащих и членов их семей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Школьники Патриотизм
20 ноября 2023, 15:18
Флешмоб «Мой врач — супергерой» провели ко Дню педиатра в Подмосковье
НИКИ детства
Читайте нас в: Google Новости
Флешмоб «Мой врач — супергерой» провели в Подмосковье ко Всемирному дню педиатра, который отмечается 20 ноября. Организатором акции выступил Научно-исследовательский институт детства.

«За время флешмоба мы получили более 500 детских рисунков. Юные художники поразили креативом, наделяя своего врача суперспособностями: это и скоростные ботинки, и всеисцеляющий укол, и вкусные лекарства. В акции участвовали не только дети, но и их родители, присылая поздравления докторам», - рассказала главный внештатный педиатр региона, директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Во флешмобе приняли участие разные медицинские учреждения Подмосковья.

«Можно сказать, что акция нашла отклик у пациентов и врачей. Надеемся, подобные флешмобы станут традицией. В прошлом году мы также проводили флешмоб „Спасибо, доктор“, к участию охотно присоединились и доктора, и дети», - добавила автор флешмоба, руководитель Учебного центра НИКИ детства Екатерина Паснова.

Чаще всего дети наделяли своего врача такими способностями, как умение летать, исцелять от всех болезней, бесконечной добротой, быстротой и устойчивостью к инфекциям.

Модернизация учреждений здравоохранения Московской области позволит привлечь профессионалов. Для достижения высоких результатов важно вести эту работу совместно с жителями и властями на местах, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев.

Врачи
20 ноября 2023, 14:56
Торжественное мероприятие ко Дню ветеранов войск правопорядка состоялось в Реутове
Росгвардия. Московская область
Читайте нас в: Google Новости
Торжественное мероприятие, посвященное Дню ветеранов войск правопорядка, состоялось в подмосковном Реутове. Участники возложили цветы к мемориалу Славы и выразили признательность ветеранам за их службу.

Мероприятие стартовало в Реутове на аллее у городского мемориала Славы. Вместе с действующими сотрудниками, ветеранский актив, возглавляемый председателем ветеранской организации войск правопорядка Подмосковья полковником милиции в отставке Иваном Панковым, почтил память погибших коллег минутой молчания. Кроме того, они возложили цветы к мемориальной плите с именами братьев Фоминых, которые погибли при исполнении служебного долга.

Говоря о ветеранах, полковник милиции в отставке Иван Панков подчеркнул, что их история и подвиги должны оставаться в памяти потомков. В своей речи он также выразил признательность ветеранам за службу и верность делу.

Открывая торжественную часть мероприятия, генерал-майор полиции Василий Сонин обратился к ветеранам, отметив их мужество и преданность. Он поблагодарил ветеранов за ценный опыт и знания, которыми они делятся с нынешним поколением сотрудников, а также выразил признательность за вклад в безопасность и процветание страны.

Также поздравления в адрес присутствующих высказал председатель региональной общественной организации ветеранов войск правопорядка полковник милиции в отставке Иван Панков. Он отметил важность наставничества и подчеркнул значимость работы ветеранской организации.

В заключение мероприятия состоялось награждение почетными грамотами, медалями и благодарственными письмами.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал главные задачи Московской области. Одна из них - обеспечение безопасности в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Ветераны Реутов

Новости по теме