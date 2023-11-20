Зимние экскурсии и мастер-классы подготовят для участников «Активного долголетия» в Подмосковье

Как рассказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина, этой зимой участники клуба посетят новогодние экскурсии, поучаствуют в мастер-классах по изготовлению подарков и отправятся на выставку-форум «Россия».

«Приближается начало зимнего сезона, а это значит, что участников проекта „Активное долголетие“ ждут увлекательные экскурсии, катание на коньках, лыжах, керлинг, в упряжках и даже сноуборд! Самым посещаемым занятием круглый год является скандинавская ходьба», - отметила она.

Ежегодно занятия по скандинавской ходьбе посещают свыше 24 тысяч участников клуба.

Всего в проекте состоят более 282 тысяч долгожителей. Присоединиться к нему можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал позаботиться о комфорте туристов Подмосковья на зимних каникулах. Ожидается, что за сезон парки посетят 19 миллионов человек.

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