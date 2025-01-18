«Жжение в горле». Волонтер из Дмитрова рассказала, как ездила убирать мазут в Анапу

Студенты Дмитровского техникума получают профессию специалистов по чрезвычайным ситуациям. Одна из них, 21-летняя Миронюк, в начале января отправилась из Подмосковья в Анапу, как только узнала, что будет организован бесплатный автобус.

По словам девушки, с этим городом у нее связаны приятные детские воспоминания. Впервые она побывала на море в 14 лет, приехав в летний лагерь. Но когда она поехала волонтером, то происходящее на пляже Анапы потрясло ее до глубины души.

«Много мазута. Птиц я не видела, не осмелилась пойти к ним помогать. Планирую приехать еще раз и именно на птичек. Вони такой нету, как писали многие паблики», - поделилась собеседница 360.ru.

По ее словам, мазута осталось не так много, но он все-равно постоянно всплывает. Волны прибивают новые маленькие кусочки, которые сложно собирать.

На местах волонтерам помогают. Им предоставили бесплатно жилье и защитные костюмы, но все-равно люди столкнулись с последствиями из-за постоянного контакта к токсичными нефтепродуктами.

«Были головные боли и жжение в горле», - рассказала Миронюк.

По словам девушки, многие ее спрашивали, сколько платят за эту работу.

«Я все-таки считаю, что волонтеры делают все за спасибо. Во имя добра», - резюмировала собеседница 360.ru.

Миронюк добавила, что планирует вернуться в Анапу в феврале, если сможет отпроситься с работы.

Ранее академик РАН Виктор Тутельян предупредил, что при уборке мазута нужно пользоваться респираторами.