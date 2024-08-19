19 августа 2024, 13:37

Журналистов и блогеров Подмосковья пригласили на конкурс сельских проектов

Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости

Конкурс проектов, создающих благоприятный образ российской глубинки, запустили в Министерстве сельского хозяйства России. Журналисты и блогеры смогут побороться за денежные премии.

Прием заявок на конкурс «Моя Земля - Россия» продлится до 30 сентября. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья уточнили, что на суд жюри принимаются проекты по определенной тематике. Это могут быть публикации о фермерах и фермерских хозяйствах, развитии агротуризма, сельскохозяйственных династиях и многом другом. Цель - создание положительного образа российской глубинки и популяризация труда в сфере АПК.

Участниками конкурса могут стать журналисты российских СМИ и индивидуальные авторы, в том числе блогеры. Узнать подробнее о номинациях и условиях участия можно на сайте проекта.

Победители получат денежные призы. Премия за первое место составит 90 тысяч рублей, за второе - 60 тысяч, за третье - 41 тысячу рублей.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Сельское хозяйство конкурсы
19 августа 2024, 13:32
Минтранс Подмосковья напомнил о сентябрьских изменениях в законе для таксистов
Минтранс Подмосковья
Читайте нас в: Google Новости
Водители такси будут обязаны оформлять страхование гражданской ответственности перед пассажирами с 1 сентября. Об изменениях в законе жителям рассказали в подмосковном Минтрансе.

Как рассказали в Минтрансе, в сентябре в России вступит в силу новый закон, которые коснется таксомоторной отрасли. Водителей обяжут оформлять страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами. Дата его заключения и срок должны будут находиться в реестре, а информация о наличии страховки - в салоне машины.

\"В случае отсутствия договора об обязательном страховании ведомство вправе приостановить действие разрешения или аннулировать его. Также перевозчики будут обязаны фиксировать факт произошедшего события на транспорте и его обстоятельства\", - добавили в министерстве.

Кроме того, перевозка пассажиров без страховки будет наказываться штрафом в размере до 50 тысяч рублей для должностных и до одного миллиона рублей - для юридических лиц.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Такси
19 августа 2024, 13:16
Солисты ансамбля МЧС Подмосковья победили на международном конкурсе
Главное управление МЧС России по Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Надежда Королева и Сергей Жаринов из ансамбля МЧС России по Московской области «Роза ветров» победили на международном певческом фестивале «Арзамасские купола». Они выступили с одноименной песней, которую специально написали для этого конкурса.

Песню «Арзамасские купола» написал Сергей Жаринов. Семейный дуэт второй год участвует в фестивале и признается лучшим в своей номинации.

Международный фестиваль православной и патриотической песни «Арзамасские купола» в этом году объединил более 130 исполнителей из России и Белоруссии. Организаторы отмечают, что формат мероприятия демонстрирует слаженное взаимодействие церкви, органов власти, общественных структур и бизнес-сообществ.

За 13 лет проведения фестиваля его участниками стали более 2,5 тысячи человек.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

МЧС РФ Фестивали конкурсы
19 августа 2024, 12:14
«Будет потеплее». Жителям Подмосковья рассказали о погоде на неделю
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Жителей Московской области в ближайшую неделю ждет теплая погода, но несколько дней будут идти дожди. Такой прогноз 360.ru озвучил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Синоптик рассказал, что сегодня температура достигнет «июльских» 28 градусов, а затем будет немного снижаться.

«Совершенно определенно, будет потеплее. Но самый теплый день будет только сегодня, потому что потом нас ждет два шага вниз по температурной шкале», - отметил он.

Шувалов предупредил, что с 20 августа из-за идущей с запада ложбины с фронтальными разделами в регионе похолодает.

«Во-первых, дождь. А во-вторых, температура на пять градусов ниже - 23 градуса. И это все, что мы можем ожидать от этой воздушной массы», - указал он.

Специалист объяснил, что погода испортится ненадолго, и уже 21 и 22 августа наступят теплые летние дни.

«Среда и четверг у нас без осадков, и тоже 23-25 градусов, что тоже неплохо, по крайней мере на два-три градуса выше обычной [температуры] в это время года», -констатировал эксперт.

Менее продолжительная волна дождей пройдет в Подмосковье в пятницу, 23 августа.

«Температура после этого немножечко снова просядет. Но совсем несильно - всего до 21-23 градусов. Так что ничего сверхъестественного нет, обычное колебание температуры с августовскими значениями», - добавил Шувалов.

Он также сообщил, что выходные будут теплые - в субботу и воскресенье осадков не предвидится - «23-25 градусов, такой погодный оптимум».

Ранее Шувалов заявил, что в Москва с понедельника «попадет в теплый сектор». В выходные в столице ожидается облачная погода и температура до 25 градусов.

Прогноз погоды Погода
19 августа 2024, 11:27
Еще 252 человека расселили из аварийного жилья в Подмосковье за неделю
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
Еще 252 человека переехали в новостройки из аварийного жилья в Подмосковье за неделю. За это время в 16 округах региона расселили 115 помещений.

Как рассказали в Минстрое Подмосковья, за 252 человека получили новые квартир или компенсации. Всего расселили 115 аварийных помещений общей площадью более 4,8 тысячи квадратных метров в Шатуре, Солнечногорске, Ступине, Электростали, Королеве, Коломне и других муниципалитетов.

«За минувшую неделю из аварийного жилья в Подмосковье переселен 252 человека, жителям 16 городских округов предоставлены жилые помещения в домах-новостройках, на вторичном рынке жилья и выплачена выкупная стоимость», - сообщили в ведомстве.

Работы проводят по федеральному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Аварийное жилье

Новости по теме