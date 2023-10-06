Журналистам рассказали о работе подмосковной Системы-112

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Ежедневно на номер «112» поступает более 30 тысяч вызовов. В операторами можно связаться не только по телефону, но и по смс, с помощью мобильного приложения, Skype или систему «Эра-Глонасс».

Замначальника «Центра 112» Павел Крылов заявил, что речевую аналитику будут использовать для изучения заявителей, причин отказов и негатива. Кроме того, появились обновления мобильного приложения системы.

«Теперь жителям Подмосковья стали доступны новые функции, такие как видеочат, позволяющий связаться с оператором-сурдопереводчиком. В видеочате фиксируются все данные, записи видеовызовов сохраняются», - уточнили в центре.

Также в работе со спамом помогает чат-бот, поэтому до оператора доходят целевые сообщения. Помимо этого, пользователи могут через приложение оформить ДТП удаленно. Через утилиту стало возможным найти пропавшего человека, если он попал в больницу.

В конце журналисты познакомились с работой операторов и психологов службы.

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