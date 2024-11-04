04 ноября 2024, 17:50

Журналист «Комсомолки» подарил книги детям из семейного центра под Коломной

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В семейном центре «Вдохновение» коломенского села Непецино живут дети из Курской области. Специальный корреспондент газеты «Комсомольская правда» Александр Рогоза приехал в Коломну, чтобы навестить ребят и подарить им книги.

Журналист «Комсомольской правды» Александр Рогоза встретился с воспитанниками семейного центра «Вдохновение». Он рассказал ребятам из Курской области о своей книге «Добруши и кошули. Тайна башни». Ее и набор других книг для детей разных возрастов сотрудники «Комсомолки» передали в библиотеку семейного центра. Это пособия по рукоделию, кулинарии, истории, а также сборник русских народных сказок для самых маленьких.

В свою очередь, ребята вручили корреспонденту рисунок, на котором изобразили букет цветов у окна.

«Он очень теплый, душевный. Теперь этот рисунок висит на стене в моем кабинете. На добрую память», - поделился Александр Рогоза.

Напомним, в августе 2024 года в Коломну из Курской области приехали 34 ребенка в возрасте от четырех до 17 лет. На базе семейного центра «Вдохновение» для них организовали пункт временного размещения. Детей и сопровождающих их взрослых поселили в семейных блоках с двухместными и трехместными комнатами.

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Книги Коломна Дети Курская область
04 ноября 2024, 17:44
Ученики школы № 1 в Дмитрове отправили гуманитарную помощь участникам СВО
Дмитровская школа № 1
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Ученики Дмитровской школы № 1 отправили гуманитарную помощь участникам специальной военной операции, которые защищают границы Курской области. Посылку доставят бойцам 155 полка морской пехоты.

Школьники, педагоги и родители собрали 30 коробок с продуктами питания, вещами, средствами личной гигиены, утеплителем, сухими шампунями и маскировочными сетями. В каждую посылку они положили письмо. Груз уже отправили военнослужащим.

«Мы всегда готовы оказать всю необходимую помощь участникам специальной военной операции, которые сейчас защищают нас от неофашистов. Мы твердо уверены, что скоро - победа!» - сказала одна из учениц Дмитровской школы № 1.

Они поблагодарили М. В. Васюкова, который доставил груз.

Следующую партию школьники отправят в прифронтовой госпиталь.

«Очень важно, чтобы наши защитники чувствовали тепло дома и нашу поддержку, и поэтому мы всегда готовы поддержать наших героев. Только вместе мы одолеем врага!» - прокомментировала временно исполняющий полномочия главы Дмитровского городского округа Оксана Котова.

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Школы Дмитров
04 ноября 2024, 16:55
Еще одному сироте вручили ключи от квартиры в Красногорске
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В городском округе Красногорск заместитель главы муниципалитета Евгений Елизаров торжественно вручил ключи от квартиры аспиранту Богдану Хангильдину. До конца этого года собственное жилье получат еще двое сирот.

Вот уже восьмой год сирота Богдан Хангильдин живет в Красногорске. Молодой человек учится в аспирантуре Московского государственного технологического университета «Станкин», работает инженером-технологом на машиностроительном заводе в Москве и увлекается спортом. Весной Богдан решил сделать предложение Анне. Вместе с невестой он приехал в администрацию Красногорска, чтобы получить ключи от собственной квартиры. Их молодому человеку торжественно вручил заместитель главы городского округа Красногорск Евгений Елизаров.

«Ребята получили свой укромный уголок, где будут создавать прекрасную семью и воспитывать детей», - сказал он.

Отметим, что и по достижении 18 лет дети-сироты в Красногорске остаются в сфере внимания администрации городского округа, им оказывают юридическую помощь. А до конца 2024 года в муниципалитете подарят еще два сертификата и ключи от двух квартир.

Московская область остается единственным регионом, где сертификат на квартиру можно получить с 18 лет. В других субъектах России такая возможность у сирот появляется только с 23 лет.

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Красногорск Социальная ипотека Сироты
04 ноября 2024, 16:29
Работу инженерных коммуникаций проверили на Просторной улице в Красногорске
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Депутат Совета депутатов городского округа Красногорск Артур Бадретдинов осмотрел инженерные сети в доме № 8 на Просторной улице. Народный избранник отметил, что проблем с обслуживанием коммуникаций нет.

Проверку дома № 8 на Просторной улице в Красногорске провели в рамках федерального проекта партии «Единая Россия» «Школа грамотного потребителя».

«Посмотрели состояние многоквартирного дома, подвальных помещений, мест общего пользования и чердака. Также посмотрели, как работает инженерная система», - сказал Артур Бадретдинов.

Депутат отметил, что проблем с обслуживанием инженерных систем, котлов, насосов и другого оборудования он не обнаружил.

Напомним, с начала сезона отопления депутаты всех уровней осматривают многоквартирные дома в своих избирательных округах. Они проверяют состояние общедомового имущества и инженерных систем, чтобы зима прошла без аварий и неполадок.

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Красногорск ЖКХ
04 ноября 2024, 16:22
Выставку «Подвиг разведчиков. Красногорская школа» откроют 5 ноября
Медиасток.рф
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В красногорском филиале Музея Победы 5 декабря стартует выставка «Подвиг разведчиков. Красногорская школа». Посетители узнают о советских разведчиках, связанных с лагерем для военнопленных № 27 и центральной антифашистской школой в Красногорске.

Торжественную церемонию открытия выставки «Подвиг разведчиков. Красногорская школа» посетят историки спецслужб, ветераны разведки, представители общественности, члены красногорского районного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», молодежь Красногорска и другие.

Как рассказала директор красногорского филиала Музея Победы Светлана Любенкова, в экспозиции представят материалы о том, как сотрудники лагеря собирали и обрабатывали информацию, как советские разведчики готовились к работе во вражеском тылу.

«Так, например, прославленного разведчика Николая Кузнецова, прибывшего в партизанский отряд Дмитрия Медведева летом 1942 года, перед заброской в тыл врага отправили в красногорский лагерь для военнопленных № 27. Там он, как немецкий офицер, жил несколько месяцев, осваивал быт и нравы Германии, учился понимать игру слов, перенимал походку», - добавила она.

Также Светлана Любенкова отметила, что при подготовке выставки особое внимание уделили материалам об офицерах оперативного отдела. Именно они выявляли военных преступников среди военнопленных, добывали закрытую военную и политическую информацию, формировали антифашистский актив.

«К работе привлекали специалистов самых разных профессий: историки, химики, психологи. А также действующих разведчиков. Подготовленные в школе антифашисты активно участвовали в операциях советской разведки за линией фронта», - рассказала директор красногорского филиала Музея Победы.

В экспозиции можно будет увидеть фотографии и документы, показывающие работу разведорганов в лагере и центральной антифашистской школе. Также выставят личные вещи офицера красногорского лагеря № 27 Михаила Кудрявцева и преподавателя центральной антифашистской школы Николая Терещенко.

Горожане посетят выставку до 9 декабря 2024 года. Откроют экспозицию 5 декабря в 17.00.

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Красногорск Выставки ВОВ

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