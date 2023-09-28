Журавли задержались в Подмосковье перед зимовкой из-за теплой осени
По-летнему теплый сентябрь заставил журавлей задержаться в Подмосковье перед отлетом на юг. Орнитологи отметили, что птицы только собираются покинуть регион и сделают это со дня на день.
«В обычные годы журавли отправляются в теплые края уже в конце августа - первой половине сентября. В этом году они задержались в Подмосковье из-за удивительно теплой осени», - рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.
Перед длительным перелетом птицы собираются на северо-востоке региона, в Талдомском и Сергиево-Посадском городских округах. Уже оттуда мигрируют в теплые страны, предпочитая Индию, Израиль, южную Испанию и Францию.
Во время полета журавли развивают скорость от 40 до 70 километров в час, поэтому за день могут преодолеть до 800 километров.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся семь новых лесопарков. Глава региона подчеркнул, что лес - это место, где люди могут качественно провести свои выходные.
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