Жуковские кикбоксеры завоевали 10 медалей на турнире в Троицке
Воспитанники центра единоборств «Штурм» из Жуковского городского округа выступили на открытом турнире по кикбоксингу «Путь воина» в Троицке. Ребята привезли с соревнований 10 медалей.
Золото завоевали Александр Носков, Дмитрий Сидоров, Кирилл Лобанов, Глеб Иванов, Вячеслав Корнилов и Ярослав Абдрахманов. Вторые места заняли Матвей Смирнов и Анатолий Капичников, а третьи - Артем Смирнов и Герман Назаренко.
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