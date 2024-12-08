Жуковские чтения прошли в центральной библиотеке Дмитрова

В 2024 году отметили 128 лет со дня рождения Жукова. На мероприятие в центральную библиотеку пришли студенты всех средне-специальных учебных заведений муниципалитета.

Ребята выступили с докладами, посвященными оружию Победы, стойкости и мужеству, миру и правде, а также с песнями военных лет и стихотворениями о войне.

Почетными гостями события стали ветераны, представители администрации городского округа Дмитров и общественные деятели. Участников наградили дипломами и благодарственными письмами.

«Это мероприятие стало важным событием в культурной и образовательной жизни Дмитровского округа, объединяя поколения и укрепляя связь времен. Чтения - символ огня памяти, который горит в наших сердцах, напоминая о стойкости, мужестве и правде тех, кто сражался за нашу родину. Важно, чтобы молодое поколение знало и помнило историю своей страны, гордилось подвигами предков и стремилось к миру и справедливости», - сказала заместитель главы Дмитровского городского округа Ирина Костышина.

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