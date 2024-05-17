ЖК «Шоколад» с паркингом начали строить в Дмитрове

В многоквартирном доме смогут жить 611 семей. Площадь двух корпусов ЖК - 6831 тысяча «квадратов». Будущим новоселам предложат как небольшие уютные студии, так и просторные трехкомнатные квартиры. В подъездах будут помещения для консьержей с ремонтом, удобствами, зонами хранения колясок и велосипедов. На территории жилого комплекса построят отдельно стоящий многоуровневый паркинг.

«Шоколад» - это новый ЖК комфорт-класса, который построят в северной части города Дмитров. Прилегающую территорию озеленят, обустроят пешеходные бульвары, установят малые архитектурные формы. На первом этаже домов разместятся коммерческие помещения, кабинет врача общей практики для детей и взрослых, МФЦ. В пешей доступности находятся школа, детский сад, отделение городской поликлиники, магазины и супермаркеты.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев , ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году. В порядок приведут 1,8 тысячи кровель и 1,1 тысячи фасадов.

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