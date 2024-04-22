ЖК «Леоновский парк» в Балашихе достроят к сентябрю

Встречу с жителями провели заместитель главы Балашихи Кирилл Тимашков, городской прокурор Никита Брыкин и представители компании-застройщика. Сегодня на стройплощадке трудятся 25 человек. Специалисты отремонтировали кровлю, заменили стяжку в подвале, сделали гидроизоляцию.

«Накануне в трех корпусах была проведена полная ревизия, заказаны новые стеклопакеты и рамы вместо разбитых и некачественных, демонтирована бракованная стяжка, проведено обследование кровли. Осмотр показал, что подрядчик завершил работы по газоснабжению домов, установлены котлы, по постоянной схеме подключено электроснабжение, просушена стяжка. В июне этого года планируем завершить все строительные работы и сдать в эксплуатацию корпус № 3, а к августу-сентябрю - четвертый и пятый корпуса», - сказал Кирилл Тимашков.

После завершения работ территорию жилого комплекса благоустроят.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что свыше четырех тысяч жилых домов капитально отремонтируют в 2024 году.

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