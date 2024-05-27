ЖК «Гусарская баллада» в Одинцове благоустроят

Жители пожаловались на работу местной управляющей компании. Среди проблем: подтопление подвалов, плохая работа канализации и некачественное благоустройство. В ближайшее время в администрации пройдет отдельное совещание по работе управляющей компании.

Отдельно обсудили ремонт внутренних дорог, в том числе на Триумфальной улице. Из-за ошибок при при строительстве там постоянно постоянным происходят подтопления и разрушается полотно. Сейчас дорога находится в ведении Росимущества, однако до конца года ее планируют передать на баланс Одинцовского округа. После этого покрытие планируют отремонтировать.

Передача в муниципальную собственность земельных участков нужна и для проведения на территории масштабного благоустройства. Юридические вопросы будут решаться при поддержке собственников.

Завершился объезд у строительной площадки новой поликлиники. В 2026 году здесь появится медицинское учреждение на 500 посещений в смену. Глава округа обсудил с жителями организацию движения и парковку рядом с объектом. В планах - оборудовать рядом с поликлиникой полноценное парковочное пространство.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».