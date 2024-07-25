25 июля 2024, 13:05

ЖК «Богдановский лес» построят в Ленинском округе к концу 2025 года

Главгосстройнадзор МО
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Два первых дома строят в ЖК «Богдановский лес» в Ленинском округе. Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проверили ход работ, которые ведет группа компаний «Самолет».

На стройплощадке корпуса № 10.1 завершились земляные работы, уже готовы фундаменты. Строители возводят конструкции подземной части здания. На площадке корпуса № 10.2 приступили к выполнению монолитных работ на уровне первых четырех этажей. Общая строительная готовность объектов составляет 8%. Завершение строительства намечено на конец 2025 года.

Для развития территории жилого квартала «Богдановский лес» застройщик возведет четыре детских сада, три школы, поликлинику, спортивный комплекс и торгово-развлекательный центр.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в регионе.

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Строительство Ленинский округ
25 июля 2024, 16:36
Совещание с главами организаций по вопросам зарплат провели в Мытищах
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В администрации городского округа Мытищи организовали встречу с руководителями организаций. Им напомнили о том, что заработные платы должны соответствовать средним по отрасли.

На заседании отчитались главы мытищниских организаций, в которых уровень заработных плат не соответствует среднеотраслевым нормам. Им напомнили, что оплата труда каждого сотрудника должна быть не ниже средней по отрасли. Вместе обсудили причины недочетов и пути их решения.

По итогам встречи решили проверять руководителей организаций каждую неделю. Мониторинги проведут совместно с налоговой.

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Мытищи Бизнес
25 июля 2024, 15:55
Выставка картин ассоциации художников Мытищ откроется в галерее 1 августа
Unsplash
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Мытищинской ассоциации художников исполняется 25 лет. В связи с этим в галерее откроется отчетная выставка картин. Она будет работать до конца августа.

Ведущие художники Мытищ решили объединиться 25 лет назад. У истоков стояли Владислав Скок, Вадим Степанов, Вячеслав Артемов, Валерий Андросов и Григорий Нигиян.

На протяжении четверти века художники ассоциации показывают насколько важно доносить до людей традиции качественного искусства. Молодые мастера также присоединяются к объединению ведущих творцов.

Разнообразие изобразительного языка можно увидеть на новой выставке в галерее искусств в Мытищах. Она с самого начала поддерживает мастеров. Открытие запланировано на первое августа в 16:00. Адрес: улица Мира, дом №7.

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Выставки Мытищи
25 июля 2024, 15:54
Центр «Точка Роста» откроют в Виноградовской школе Воскресенска 1 сентября
Unsplash
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На базе Виноградовской средней общеобразовательной школы Воскресенска с 1 сентября откроют Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». В Воскресенске их создано уже шесть.

Центры «Точка Роста» открывают в малых городах и сельской местности в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».

В результате школьники осваивают предметы естественно-научного профиля, посещают практические занятия по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология». Такие центры оборудованы современной техникой: новыми компьютерами, видеокамерами, 3D-принтерами, тренажерами-манекенами и квадрокоптерами.

Отметим, что шесть «Точек Роста» уже открыто в городском округе Воскресенск.

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Дети Школы Школьники Воскресенск Образование
25 июля 2024, 15:54
Фельдшер Варвара Тараторина пополнила штат амбулатории в деревне Косяково
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Почти год работает молодой фельдшер Варвара Тараторина в Косяковской сельской врачебной амбулатории. Девушка закончила Московский областной медицинский колледж и вернулась в родной Воскресенск.

Варвара Тараторина - молодой специалист Косяковской амбулатории. Трудится здесь она почти год. После получения диплома Московского областного медицинского колледжа в Раменском филиале молодой медик решила работать именно в родном Воскресенске.

«Работа мне нравится, узнаю много нового и всегда могу рассчитывать на поддержку и помощь моих опытных коллег», - поделилась Варвара Тараторина.

Свыше 1600 человек из деревень, сел и садовых некоммерческих товариществ обслуживает амбулатория. Здесь оказывают первичную медико-санитарную помощь, проводят диспансеризацию и медосмотры. Также в медучреждении делают инъекции и ставят прививки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Больницы Воскресенск

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