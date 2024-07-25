ЖК «Богдановский лес» построят в Ленинском округе к концу 2025 года

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На стройплощадке корпуса № 10.1 завершились земляные работы, уже готовы фундаменты. Строители возводят конструкции подземной части здания. На площадке корпуса № 10.2 приступили к выполнению монолитных работ на уровне первых четырех этажей. Общая строительная готовность объектов составляет 8%. Завершение строительства намечено на конец 2025 года.

Для развития территории жилого квартала «Богдановский лес» застройщик возведет четыре детских сада, три школы, поликлинику, спортивный комплекс и торгово-развлекательный центр.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».