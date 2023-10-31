Жизненно важный препарат против образования тромбов начнут производить в Воскресенске

Балет «Щелкунчик» покажут на сцене музея Чайковского в Клину 10 декабря

Театр «Русский балет» выступит 10 декабря на сцене музея-заповедника Петра Чайковского в Клину. Зрители увидят легендарный рождественский спектакль «Щелкунчик» в постановке Вячеслава Гордеева.

«Щелкунчик» - это главный новогодний балет России, который любят и взрослые, и дети. История о первой любви и открытии огромного мира чувств не оставляет зрителей равнодушными с 1892 года, когда в Мариинском театре Санкт-Петербурга состоялась премьера этого спектакля.

Гениальная музыка Петра Ильича Чайковского придает этой сказке особый смысл, а красочные декорации настраивают на волну любимых праздников.

Выступление «Русского балета» в Клину состоится 10 декабря. Подробности на сайте музея-заповедника П. И. Чайковского. Задать вопросы можно по телефону: 7 (49624) 2-10-50.

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