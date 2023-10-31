Жизненно важный препарат против образования тромбов начнут производить в Воскресенске
Жизненно важный препарат — гепарин натрия — будут производить в Воскресенске. Компания «Северный океан» инвестирует в строительство фармацевтического завода 850 миллионов рублей. Проект поступил на сопровождение Центра содействия строительству Подмосковья.
В Министерстве жилищной политики Московской области рассказали, что проект создания завода по производству гепарина натрия в Воскресенске реализует китайский инвестор.
Основным продуктом компании станет гепарин натрия. Это активное вещество, которое препятствует образованию тромбов и применяется в лечении сердечно-сосудистых заболеваний.
Завод позволит заместить импорт этого важного фармакологического препарата. Проект реализуют на участке площадью более 14 гектаров. Когда предприятие заработает, будет создано 300 рабочих мест.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев и соучредитель компании «Северный океан» Ван Юнцин подписали соглашение о строительстве завода на полях ПМЭФ-2023.
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