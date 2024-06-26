Живую муху достали из уха подростка в Видновской больнице

«При отоскопии мы обнаружили в наружном слуховом проходе насекомое. При помощи микрохирургических ушных щипцов его удалили. Это была живая муха, которая оказалась у девочки в ухе после прогулки в лесу», - рассказала заведующая оториноларингологическим отделением больницы Кристина Таджикулова.

Врачам не составило сложности вытащить муху, все прошло быстро и без осложнений. Барабанная перепонка и слуховой проход подростка не получили повреждений. В тот же день девочку отпустили домой.

Специалисты отметили, что пытаться самостоятельно достать инородные тела из уха - плохая идея. Так можно протолкнуть предметы еще дальше, что может привести к повреждению барабанной перепонки и даже потере слуха. В подобных случаях нужно сразу обратиться за медицинской помощью.

Главный детский медицинский центр Подмосковья достроят в Красногорске летом. Его назовут именем выдающегося хирурга Леонида Рошаля. Губернатор Андрей Воробьев пригласил президента на открытие в июле.

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