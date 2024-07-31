Живую муху достали из носа мужчины в Видновской больнице

«Диагностика подтвердила наличие инородного тела в полости носа пациента. Это была обычная комнатная муха. Насекомое было живым и пыталось выбраться, но попало в ловушку, прилипнув к слизистой», - пояснил оториноларинголог Рауль Тен.

С помощью специального инструмента врачи извлекли муху.

Специалисты рекомендуют не пытаться самостоятельно доставать мелкие предметы из носа - так можно протолкнуть их еще дальше. Если бы мужчина не обратился к врачам, его могли ждать осложнения в виде воспаления, ринолита и опускания инородного предмета в нижние дыхательные пути. Своевременная медицинская помощь помогла избежать неприятных последствий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».