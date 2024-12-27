27 декабря 2024, 18:09

Жителю Подмосковья вручили знак почетного донора России за 90 донаций

Московский областной центр крови
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Нагрудный знак «Почетный донор России» вручили 36-летнему жителю Подмосковья Игорю Киселеву в Московском областном центре крови. Он за годы активного участия в донорстве совершил 90 донаций цельной крови и ее компонентов.

По профессии Игорь инженер-технолог. Его первая сдача крови состоялась во время одной из выездных акций, когда он пришел с другом. Узнав, что кровь поможет в том числе детям с онкологическими заболеваниями, он не раздумывая стал участвовать в акции.

С этого момента Игорь регулярно сдает кровь, плазму и тромбоциты, даря надежду многим пациентам. За последние 12 лет он сдавал кровь в Центре крови Подмосковья на улице Металлургов, и недавняя сдача стала для него уже 90-й.

Личным примером Игорь вдохновляет своих близких и коллег на благие поступки и помощь нуждающимся. Его супруга Надежда также является донором и уже в 20-й раз пришла сдать кровь вместе с ним.

Он посоветовал тем, кто еще не сдавал кровь, не бояться, прислушиваться к своим чувствам и осознавать важность этого благородного поступка. Игорь выразил намерение продолжать свою донационную деятельность. Он сообщил, что, как и многие его друзья, с гордостью получил звание «Почетный донор России» и рад, что может продолжать спасать жизни.

27 декабря 2024, 18:30
Московский областной центр крови опубликовал график приема доноров в праздники
Медиасток.рф
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График приема доноров в структурных подразделениях Московского областного центра крови опубликовали на праздники. Сдать кровь в Подольске, Орехово-Зуеве, Щелкове и Воскресенске можно будет 28 декабря, а также 4 и 6 января с 08:00 до 13:00. Помимо этого, 4 января в Сергиевом Посаде состоится выездная акция.

В Центре крови Подмосковья на улице Металлургов, 37А в Москве прием доноров будет проходить 28, 29, 30 декабря, 3, 4, 5 и 6 января с 8:00 до 14:00.

«В новогодние праздники вклад доноров в здоровье пациентов Московского областного региона остается таким же важным и ценным. Служба крови Подмосковья непрерывно продолжает помогать людям, проходящим лечение в больницах. Давайте сохраним непрерывной цепочку новогодних чудес и продолжим спасать жизни вместе!» - отметила заведующая ОСП «Орехово-Зуево» Нина Беляева.

С 9 января учреждения службы крови Московской области начнут работу в обычном режиме согласно рабочему графику.

27 декабря 2024, 17:52
Акции по раздельному сбору вторсырья пройдут в Подмосковье перед Новым годом
Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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Жителей Московской области приглашают на акции по раздельному сбору вторсырья. Экологические мероприятия пройдут 29 и 30 января.

В воскресенье экоакции состоятся в Долгопрудном на Московском шоссе, 21к4, в Звенигороде на улице Ленина, 30, в Химках на улице Германа Титова, 14/1, а также в Электростали на углу улиц Мира и Корешкова.

В понедельник акции пройдут в селе Дубки на улице Дениса Давыдова, 1, в поселке старый Городок на Школьной улице, 25, а также в поселке Часцы, 11.

Напомним, перед сдачей вторсырья его необходимо рассортировать, вымыть и высушить.

Экология Мусор
27 декабря 2024, 15:55
Полицейские поздравили воспитанников детского сада в Лобне с Новым годом
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Сотрудники полиции и общественники поздравили детей с Новым годом. Они навестили воспитанников детского сада № 10 «Незабудка» и напомнили правила безопасного поведения на улице.

Сотрудники ОМВД России провели акцию «Полицейский Дед Мороз». Дошколята спели новогодние песни и прочитали стихи. Инспекторы по делам несовершеннолетних побеседовали с ребятами, напомнили о мерах безопасности дома и на улице.

Полицейский Дед Мороз подарил воспитанникам детского сада «Незабудка» световозвращающие браслеты и рассказал, что их необходимо носить их в темное время суток, после чего пожелал детям безопасных и веселых новогодних праздников.

Дети Лобня Полиция Новый год
27 декабря 2024, 15:36
Еще 16 экспортных инвестпроектов в сельском хозяйстве реализовали в Подмосковье
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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С начала года в Подмосковье реализовали 16 инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства, направленных на экспорт. Регион наладил поставки в Конго, Эквадор, Норвегию и другие страны.

Подмосковье сохраняет лидерство по нескольким категориям в секторе агропромышленного комплекса. Ежегодно в регионе реализуют разные инвестпроекты и открывают новые направления экспорта.

В областном Минсельхозпроде напомнили, что Подмосковье занимает первое место в стране по производству хлеба. За 10 месяцев предприятия произвели 672 тысяч тонн таких изделий. Кроме того, в регионе изготовили 469 тысяч тонн кондитерской продукции, 561 тысячу тонн мяса, 16 тысяч тонн рыбных и 256 тысяч тонн макаронных изделий, а также свыше трех миллионов тонн питьевой воды и пива.

За год в области реализовали 16 крупных инвестпроектов. Продукцию Подмосковья представили в Норвегии, Конго, Эквадоре и Шри-Ланке. В следующем году поставки планируют расширить, в производственные процессы внедрят новые инновационные технологии.

Сельское хозяйство

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