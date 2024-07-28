Жителям ЖК «Видный город» в Ленинском округе восстановили энергоснабжение

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил победителей Международной олимпиады по физике, которая прошла в Иране. Ими стали ученики долгопрудненского «Физтех-лицея» имени Капицы, завоевавшие четыре медали.

«Гордимся! Егор Потапов, Даниил Гаврилов и Иван Лихоконь забрали золото, а Александр Анисимов - серебро. Поздравляю ребят и их учителей. Желаю дальнейших успехов!», - написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Он добавил, что Олимпиада IPhO 2024 проходила в Иране с 21 по 27 июля. В ней участвовали школьники из 40 стран.

«Наша сборная завоевала четыре золотые медали и одну серебряную. Четверо участников сборной - школьники из Подмосковья», - отметил губернатор.

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