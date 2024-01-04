Жителям Выстрела в Солнечногорске вернут тепло в дома в ближайшие часы

Коммунальные сети микрорайона Выстрел перешли в собственность муниципалитета от Минобороны в 2023 году. Местами их износ превышает 90%.

«Котельная еще находится на балансе ФГБУ ЦЖКУ Министерства обороны РФ. Передать ее в муниципалитет сможем в конце отопительного сезона», - сообщил Алексей Синелобов.

На 2024 год запланирован ремонт 12 километров сетей в микрорайоне Выстрел. На эти работы выделено порядка 300 миллионов рублей. Администрация городского округа уже наметила предварительный график работ и опубликует его в ближайшие время в социальных сетях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе. Он назвал тему «чувствительной и важной».

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Встреча жителей микрорайона Выстрел с заместителем главы городского округа по ЖКХ Алексеем Синелобовым и уполномоченным главы Романом Назаровым прошла в лицее № 7 Солнечногорска.

Ночью на котельной микрорайона Выстрел вышел из строя третий котел. Специалисты ФГБУ ЦЖКУ работали без перерывов и полностью завершили аварийно-восстановительные работы. Сейчас работают три котла и в ближайшее время котельная выйдет на нормативные параметры –теплоноситель нагреется до 70 градусов до вечера 4 января.

«Мы с техниками прошли весь фонд. Завоздушенности нет. Трасса работает в нормативе. Утечек нет. Сейчас большинство вопросов к корректной работе котельной. Мы будем в чат оперативно отписывать, какую работу провели и что выявили», - отметил уполномоченный главы округа Роман Назаров.