Жителям Воскресенска напомнили об удобстве «Госуслуг»

В ходе акции полицейские рассказали прохожим о ключевых преимуществах использования Единого портала государственных и муниципальных услуг. Жителям напомнили, что через интернет получить паспорта, водительские удостоверения и другие документы можно проще и быстрее Полицейские подчеркнули, что благодаря онлайн-сервисам горожане могут не только экономить свое время, избегая необходимости стоять в очередях, но и получать услуги в комфортной обстановке из любой точки, где есть доступ к сети.

Жителям также раздали памятки, содержащие исчерпывающую информацию о государственных услугах, предоставляемых по линии МВД.

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